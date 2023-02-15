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Фото: Hussein Malla/AP Photo/picture alliance
КатастрофиУкраїна

Рятувальники ДСНС витягли жінку з-під завалів у Туреччині

Анастасія Шепелева
3 год. тому

Землетруси у Туреччині і Сирії сталися понад тиждень тому, проте рятувальники і досі знаходять під завалами вцілілих людей.

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Українська пошукова група Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС), яка продовжує працювати у Туреччині, у вівторок, 14 лютого, врятувала з-під завалів жінку. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Сьогодні наші рятувальники продовжують працювати в одній із найскладніших ділянок міста Антак'я - секторі R. Саме тут пошукова група ДСНС знайшла та витягнула з-під завалів жінку", - йдеться у повідомленні відомства в Telegram.

Загалом у цьому секторі працюють дві групи українських рятувальників - близько 30 людей. Робота організована позмінно і без перерв, розповіли у ДСНС. Загалом українські рятувальники вже обстежили 437 зруйнованих будівель, розібрали 118 завалів та деблокували тіла 50 загиблих внаслідок землетрусів.

Незважаючи на те, що землетруси сталися понад тиждень тому, рятувальники все ще знаходять під завалами вцілілих людей. Так, 15 лютого їм вдалося врятувати 42-річну жінку, яка провела 222 години під завалами будівлі в південному турецькому місті Кахраманмарас, повідомляє Anadolu.

За останніми даними, станом на 14 лютого кількість загиблих унаслідок стихії на півдні Туреччини перевищила 35,4 тисячі людей, ще 105,5 тисячі зазнал поранень. Серед загиблих також - п'ятеро громадян України.

Близько 600 тисяч осіб були евакуйовані або залишили самостійно регіон, де 6 лютого сталися потужні підземні поштовхи. Водночас у сусідній Сирії вже відомо про 5900 загиблих.

Найпотужніший землетрус за століття

Уранці 6 лютого на південному сході Туреччини, а також на півночі Сирії стався землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим за майже століття спостережень у регіоні. Через 12 годин південний схід Туреччини сколихнув другий потужний землетрус магнітудою 7,5, який відчувався також в Сирії та Лівані.

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Історії дивовижного порятунку після землетрусу в Туреччині

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