Землетрус у Сирії та Туреччині забрав життя 40 тисяч людей
Степан Смишляєв
3 год. тому
За офіційними даними, у Туреччині віднайдені тіла 35 тисяч загиблих, у Сирії - 5900.
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У Туреччині внаслідок потужного землетрусу загинули 35 418 людей, повідомив ввечері у вівторок, 14 лютого, президент країни Реджеп Таїп Ердоган. Понад 13 тисяч людей перебувають в лікарнях, близько 1,6 мільйона мешкають наразі у тимчасових наметах, наводить слова Ердогана державна інформагенція Anadolu. Також повідомляється, що близько 600 тисяч осіб були евакуйовані або залишили самостійно регіон, де 6 лютого сталися потужні підземні поштовхи.
Настав час "загоїти рани, полегшити біль і відновити те, що було зруйновано", - сказав Ердоган.
За останніми даними, у Сирії внаслідок землетрусу загинули 5900 осіб.
Найпотужніший землетрус за століття
Уранці 6 лютого на південному сході Туреччини, а також на півночі Сирії стався землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим за майже століття спостережень у регіоні. Через 12 годин південний схід Туреччини сколихнув другий потужний землетрус магнітудою 7,5, який відчувався також в Сирії та Лівані.
Востаннє підземні поштовхи такої сили Туреччина пережила 1939 року, коли загинули близько 33 тисяч людей.
За оцінками ВООЗ, наслідки останніх землетрусів зачепили загалом 26 мільйонів людей.