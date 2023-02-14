Землетрус у Сирії та Туреччині забрав життя 40 тисяч людей

За офіційними даними, у Туреччині віднайдені тіла 35 тисяч загиблих, у Сирії - 5900.

У Туреччині внаслідок потужного землетрусу загинули 35 418 людей, повідомив ввечері у вівторок, 14 лютого, президент країни Реджеп Таїп Ердоган. Понад 13 тисяч людей перебувають в лікарнях, близько 1,6 мільйона мешкають наразі у тимчасових наметах, наводить слова Ердогана державна інформагенція Anadolu. Також повідомляється, що близько 600 тисяч осіб були евакуйовані або залишили самостійно регіон, де 6 лютого сталися потужні підземні поштовхи.

Люди, які втратили внаслідок землетрусу житло, мешкають у наметах Фото: Burcu Karakas/DW

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Настав час "загоїти рани, полегшити біль і відновити те, що було зруйновано", - сказав Ердоган.

За останніми даними, у Сирії внаслідок землетрусу загинули 5900 осіб.

Найпотужніший землетрус за століття

Уранці 6 лютого на південному сході Туреччини, а також на півночі Сирії стався землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим за майже століття спостережень у регіоні. Через 12 годин південний схід Туреччини сколихнув другий потужний землетрус магнітудою 7,5, який відчувався також в Сирії та Лівані.

Востаннє підземні поштовхи такої сили Туреччина пережила 1939 року, коли загинули близько 33 тисяч людей.

За оцінками ВООЗ, наслідки останніх землетрусів зачепили загалом 26 мільйонів людей.

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