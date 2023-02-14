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П'ятеро громадян України загинули внаслідок землетрусу в ТуреччиніФото: Hussein Malla/AP Photo/picture alliance
КатастрофиТуреччина

П'ятеро українців загинули через землетрус в Туреччині - МЗС

Степан Смишляєв
1 год. тому

Ще семеро громадян України вважаються зниклими безвісти, 10 вдалося врятувати з-під завалів. Одна людина госпіталізована, її стан стабільний.

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Станом на вівторок, 14 лютого, у Туреччині підтверджена загибель п'ятьох громадян України внаслідок землетрусу, який призвів до численних руйнувань і жертв в цій країні та в сусідній Сирії, повідомив у Facebook речник українського міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Серед загиблих, зокрема, родина із Запоріжжя. "Посольство вживає заходів задля підготовки репатріації тіл загиблих", - повідомив Ніколенко. Ще одна людина госпіталізована, її стан стабільний.

Загалом вдалося розшукати 136 українців та евакуювати 37. З-під завалів врятовано 10. Семеро вважаються зниклими, їхні пошуки тривають. Ближчим часом дипломати планують евакуювати із постраждалого південного регіону Туреччини 22-х громадян України.

Більше 37 тисяч загиблих

Загальна кількість загиблих внаслідок землетрусу у Туреччині і Сирії станом на 14 лютого перевищує 37 тисяч, повідомляє Reuters. При цьому рятувальники продовжують знаходити під завалами тих, хто вижив, - лише протягом вівторка було врятовано щонайменше шестеро людей.

За словами директора Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ганса Генрі П. Клюге, через катастрофу гуманітарної  допомоги потребують близько 26 мільйонів людей в Туреччині та Сирії.

"Також зростає занепокоєність щодо нових проблем зі здоров’ям, пов'язаних із холодною погодою, гігієнічними та санітарними умовами, а також поширенням інфекційних захворювань, причому особливо ризикують уразливі люди", - зауважив він.

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Представники ООН прибули до Сирії

Також у вівторок до північно-західної Сирії, регіонів, які не контролює влада країни, прибула перша група представників Організації Об'єднаних Націй, яку критикували за те, що вона не надає допомогу районам, контрольованим повстанцями, пише AFP.

Напередодні президент Сирії Башар аль-Асад погодився відкрити два пункти пропуску на кордоні з Туреччиною, щоб до країни могла надходити допомога ООН. До того, як стався землетрус, майже вся важлива гуманітарна допомога для понад чотирьох мільйонів людей, які проживають у контрольованих повстанцями регіонах, доставлялася лише через один пункт пропуску, зауважує AFP.

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Історії дивовижного порятунку після землетрусу в Туреччині

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