Туреччину і далі трястиме. Чим небезпечні афтершоки?

Повторні підземні поштовхи після потужного землетрусу в Туреччині та Сирії можуть призвести до ще масштабніших руйнувань. Чому так стається і наскільки це небезпечно?

Ситуація в Туреччині та Сирії досі не стабілізувалася. Після потужного землетрусу 6 лютого повторні підземні поштовхи, відомі під назвою афтершоки, спостерігалися і згодом. Унаслідок стихійного лиха загинуло вже понад 20 тисяч осіб. Експерти застерігають, що кількість жертв може зрости, адже під завалами ще можуть залишатися багато людей. Крім того, повторні підземні поштовхи можуть призвести до руйнації вже пошкоджених будівель.

Чому стаються повторні підземні поштовхи?

Після сильного землетрусу, як правило, стаються слабші підземні поштовхи. Зазвичай це трапляється у перші 48 годин після катастрофи, а в деяких випадках може повторюватися навіть до року. Якщо магнітуда землетрусу становить близько 7 за шкалою Ріхтера, то сейсмологи прогнозують афтершоки силою в 6.

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"Це середній показник, але іноді буває й не так, - визнав у розмові з DW сейсмолог Роже Муссон з British Geological Survey. - Іноді повторні поштовхи можуть бути сильнішими, ніж перший землетрус. Сейсмологам завжди доводиться очікувати сюрпризів, які готує земля". У турецько-сирійському прикордонні повторні підземні поштовхи були такими ж сильними, як і сам землетрус.

Що таке повторні підземні поштовхи?

Підземні поштовхи вважаються афтершоками, а не самим землетрусом, якщо відбуваються на відстані однієї-двох ліній розлому від епіцентру. На лінії розлому стикаються дві тектонічні плити земної поверхні. Зона навколо такого місця є сейсмонебезпечною. Причина повторних поштовхів - рух тектонічних плит, що триває після потужного землетрусу.

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У Сирії та Туреччині після землетрусу було близько 100 повторних підземних поштовхів. За словами Муссона, при сильних землетрусах майже завжди спостерігаються афтершоки. Тоді як за слабших їх може і не бути. А землетрус 6 лютого в Туреччині та Сирі магнітудою 7,8 викликав повторні поштовхи силою 7,5 - набагато потужніші, ніж зазвичай.

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За словами Муссона, причиною цього було те, що цей землетрус стався в зоні східноанатолійської лінії розлому, що складається з кількох ліній розлому вздовж основної. Перший найсильніший землетрус призвів не як зазвичай до повторних підземних поштовхів на основній лінії розлому, а до руху тектонічних плит на інших лініях.

Коли стаються і скільки тривають афтершоки?

Це залежить від сили першого землетрусу. Найпотужніші повторні підземні поштовхи зазвичай трапляються через два дні після нього. У разі сильних землетрусів можливо, що їхня інтенсивність буде довго слабшати, і лише через рік афтершоки можуть повністю вщухнути. Дослідження показали, що в окремих украй нечастих випадках вони спостерігалися протягом ста років після першого землетрусу.

Протягом наступних днів стане зрозуміло, чи повторяться підземні поштовхи в Туреччині та Сирії. "Афтершоки часто завдають шкоди, що непропорційна їхній силі, бо будівлі вже перебувають у пошкодженому стані. Це є однією з причин того, що рятувальники після землетрусу проходять вулицями, позначаючи окремі будівлі, яким загрожує обвалення, і попереджаючи людей, що туди не можна повертатися", - виснував Муссон.