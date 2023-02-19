Землетрус: Пошуки тривають в двох з 11 провінцій Туреччини

Операцію з порятунку постраждалих внаслідок землетрусу завершили станом на 19 лютого в дев'ятьох провінціях Туреччини. В двох вони продовжуються. Наразі відомо про понад 40 тисяч загиблих у країні.

Рятувальні роботи після землетрусу Туреччина припинила в дев'ятьох провінціях. У двох провінціях, які найбільше постраждали, вони продовжуються. Про це в неділю, 19 лютого, повідомляє агенція AFP із посиланням на турецьке Управління з питань протидії та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).

Як заявив глава відомства Юнус Сезер, роботи продовжують у провінціях Кахраманмараш і Хатай. Саме в районі першої провінції знаходився епіцентр землетрусу.

Землетрус забрав життя понад 46 тисяч людей

За даними ЗМІ, в останні 24 години рятувальники не знаходили живих людей під уламками. 18 лютого, на 296-й годині від землетрусу, вдалося витягти вцілілими чоловіка та жінку в південному місті Антак'я.

У Туреччині наразі відомо про понад 40 тисяч загиблих унаслідок землетрусу. Ще більше п'яти тисяч загинули в Сирії. Загальна кількість жертв перевищила 46 тисяч, пише dpa.

Понад 100 тисяч людей дістали поранення. Зруйновані більше 84 тисяч будинків, унаслідок чого без житла залишилися мільйони людей. За даними турецької влади, від наслідків землетрусу постраждали 20 мільйонів людей.

Туреччина очікує новий землетрус

Потужний землетрус магнітудою 7,8 на південному сході Туреччини та на півночі Сирії стався рано вранці 6 лютого. Протягом менше ніж 12 годин південний схід Туреччини сколихнув другий землетрус магнітудою 7,5, який відчувався також в Сирії та Лівані. Він став найсильнішим за майже століття спостережень. Востаннє підземні поштовхи такої сили Туреччина пережила 1939 року, коли загинули близько 33 тисяч людей.

Найближчими днями сейсмологи очікують на повторні поштовхи в Туреччині магнітудою понад п'ять, повідомив напередодні представник турецького відомства з надзвичайних ситуацій. Зараз у регіоні поштовхи відчуваються кожні чотири хвилини. Зареєстровано вже понад 4700 афтершоків, магнітуда 40-ка з них перевищувала чотири. "Це дуже незвичайна ситуація", - зазначив він.

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