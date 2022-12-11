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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган
Реджеп Таїп Ердоган востаннє висуне свою кандидатуру на посаду президента Туреччини у 2023 році.Фото: Murat Kula/AA/picture alliance
ПолітикаТуреччина

Ердоган востаннє балотуватиметься в президенти в 2023 році

Степан Смишляєв
2 год. тому

Опитування свідчать, що Ердоган майже гарантовано переобереться на свою посаду, але його партія AKP ще не забезпечила собі більшість на парламентських виборах, що пройдуть одночасно з президентськими.

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Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв, що востаннє висуне свою кандидатуру на посаду президента Туреччини на виборах, які пройдуть у червні 2023 року. Про це в неділю, 11 грудня, повідомляє агентство dpa.

У подальшому Ердоган планує передати владу молодшим політикам. Він також висловив сподівання що на парламентських виборах, які пройдуть одночасно з президентськими, очолювана ним Партія справедливості та розвитку (AKP) досягне успіху.

Хоча згідно з соціологічним опитуванням, проведеним минулого місяця, перемога Ердогана на виборах практично гарантована, на парламентських виборах ситуація наразі виглядає більш невизначеною. Ані AKP, ані альянс шести опозиційних партій, наразі не можуть забезпечити собі більшість. Водночас опозиційні партії хочуть скласти конкуренцію Ердогану і на виборах президента, однак поки не оголосили ім'я свого кандидата.

Рекордна інфляція

Ситуацію для Ердогана та його партії погіршує рекордна інфляція в Туреччині, яка вже в вересні досягла 24-річного максимуму в 83,45 відсотка, перевищивши попередній "рекорд" 1998 року.

На думку економістів, зростання інфляції в Туреччині підживлюється неортодоксальним переконанням Ердогана, що висока вартість запозичень веде до зростання цін, що суперечить усталеній економічній теорії. В уряді країни сподіваються, що зниження відсоткових ставок підвищить виробництво та експорт і сприятиме досягненню профіциту поточного рахунку. Раніше Ердоган заявляв, що очікує зниження інфляції наступного року.

Він прийшов до влади в Туреччині у 2003 році саме на хвилі кризи, спровокованої рекордною інфляцією 1998 року. Президентом його вперше обрали в 2014 році.

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