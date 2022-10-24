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Посол України в Німеччині Олексій Макеєв і президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв і президент ФРН Франк-Вальтер ШтайнмаєрФото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Новий посол України в Німеччині офіційно розпочав роботу

Тетяна Кирилюк
2 год. тому

Олексій Макеєв замінив на посаді посла у ФРН Андрія Мельника, який різко критикував політику Берліна щодо України.

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Олексій Макеєв у понеділок, 24 жовтня, розпочав роботу на посаді посла України в Німеччині

До виконання своїх обов'язків 46-річний дипломат приступив після офіційного прийому в президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier). Про це він написав у Twitter. 

Макеєв прибув до Берліна минулого тижня. У своєму першому інтерв'ю він запевнив що разом з командою "щодня робитиме величезний внесок у перемогу" України в війні, розв'язаній проти нею Росією. "Німецький народ так сильно підтримує Україну, що я впевнений, що разом із Німеччиною та всіма іншими європейськими партнерами ми виграємо війну", - казав він німецькій газеті Bild.

На посаді посла Макеєв замінив Андрія Мельника, який пропрацював у ФРН майже вісім років. Він зазначив, що Мельник "зробив велику роботу", і що він "завжди повертатиметься до його досвіду". 

Хто такий Макеєв

Макеєв має диплом Київського інституту міжнародних відносин. Дипломатичну службу він почав у віці 21 року. Відтоді працював, зокрема, в Берліні та Берні. Він добре володіє німецькою мовою.

У 2014 році його призначили головою політичного департаменту міністерства закордонних справ України. Останні два роки Макеєв був спеціальним представником МЗС щодо санкційної політики. Також він працював у міжнародній експертній групі Єрмака-Макфола з питань санкцій.

Мельник покинув Німеччину

Мельник залишив Німеччину 14 жовтня. Дипломат подякував "дорогим німецьким друзям" за терпіння та заявив, що повертається додому з чистим сумлінням і виконаним обов'язком перед Україною.

Мельник, відомий своїми різкими висловлюваннями та критикою політики ФРН щодо України, обіймав посаду посла з 2014 року. Після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну 24 лютого він, часто недипломатичним тоном, тоном вимагав від уряду Німеччини додаткових поставок зброї Україні.

Читайте також: Чим запам'ятався Андрій Мельник за сім років на посаді посла України у ФРН

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