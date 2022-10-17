Новий посол України у ФРН: Разом ми виграємо війну проти РФ

На посту посла України у ФРН Олексій Макеєв замінив Андрія Мельника, який пропрацював ним більше семи років.

Новий український посол у Німеччині Олексій Макеєв дав своє перше інтерв'ю на цій посаді та пообіцяв, що разом зі своєю командою в посольстві у Берліні "щодня робитиме величезний внесок у перемогу" України у війні, розв'язаній Росією.

"Німецький народ так сильно підтримує Україну, що я впевнений, що разом із Німеччиною та всіма іншими європейськими партнерами ми виграємо війну! Чим швидше, тим краще", - сказав він в інтерв'ю німецькій газеті Bild, яке буде повністю опубліковане у понеділок, 17 жовтня.

Макеєв розпочинає роботу з 17 жовтня

Макеєв зазначив, що його попередник Андрій Мельник, який цими вихідними повернувся з Німеччини до України, "зробив велику роботу", і що він "завжди повертатиметься до його досвіду".

За даними німецької інформаційної агенції dpa, Макеєв сьогодні прибуває на нове місце роботи. Його попередник пропрацював на ній більше семи років - з 2015 року.

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