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Енергетична криза
Лідер КНДР Кім Чен Ин спостерігає за запуском ракети
КНДР має відмовитися від ядерних, ракетних і інших програм, які порушують резолюції Радбезу ООН, вважають в ЄС.Фото: KCNA via REUTERS
ПолітикаЄвропа

Нові пуски ракет: ЄС закликав КНДР припинити "агресивні дії"

Степан Смишляєв
2 год. тому

У Брюсселі закликають Пхеньян відмовитися від ядерної зброї, іншої зброї масового знищення та балістичних програм, а членів Радбезу ООН - запобігти забезпеченню КНДР ресурсами для незаконних програм озброєнь.

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Європейський Союз засуджує значне збільшення "незаконних ракетних запусків" Північною Кореєю, зокрема проведені цього тижня запуски міжконтинентальної балістичної ракети та балістичних ракет малої дальності, йдеться в оприлюдненій в суботу, 5 листопада, заяві верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля.

Цій заяві передували чергові пуски ракет КНДР у суботу. За даними генерального штабу військ Південної Кореї, Пхеньян вранці випустив щонайменше чотири ракети малої дальності. Снаряди пролетіли близько 130 кілометрів у напрямку Жовтого моря, на захід від корейського півострова, повідомляє dpa.

Загалом від початку тижня Північна Корея випробувала понад 25 ракет, у тому числі міжконтинентальну балістичну ракету, за даними південнокорейських військових. Вважається, що, принаймні частково, випробування стали відповіддю на спільні військово-повітряні навчання США та Південної Кореї в небі над Корейським півостровом. Ці навчання завершилися в суботу.

Порушення резолюцій Радбезу ООН

В ЄС зауважують, що цього року КНДР запустила "безпрецедентну" кількість балістичних ракет, що є "тривожною ілюстрацією її наміру продовжувати підривати глобальний режим нерозповсюдження". "Ці дії являють собою небезпечну ескалацію неодноразового порушення КНДР резолюцій Ради Безпеки ООН", - наголошується в заяві.

За словами Борреля, така поведінка становить серйозну загрозу для всіх націй і "підриває міжнародний і регіональний мир і безпеку", а тому - вимагає рішучої та єдиної відповіді міжнародної спільноти. "ЄС закликає всі держави-члени ООН, особливо членів Ради безпеки ООН, забезпечити повну реалізацію санкцій, щоб запобігти забезпеченню КНДР матеріалами, знаннями і фінансами, які підтримують її незаконні програми озброєння", - зазначається в заяві.

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Відмовитися від ядерних і балістичних програм

Окремо в ЄС наголосили що незаконні дії КНДР не дозволять їй отримати статус держави, що володіє ядерною зброєю, чи будь який пов'язаний статус відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. "КНДР повинна негайно виконати резолюції Ради Безпеки ООН, відмовившись від усієї своєї ядерної зброї, іншої зброї масового знищення, балістичних ракет і існуючих ядерних програм", - зазначає Боррель.ЄС також висловлює солідарність з Японією та Південною Кореєю та повторює свій заклик до КНДР "припинити свої агресивні та дестабілізуючі дії", поважати міжнародне право та відновити діалог з усіма відповідними сторонами. "

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