Норвегія скасовує майже всі ковідні обмеження

Норвегія скасує майже обмеження проти ковіду. Про це у суботу, 12 лютого, заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре

"Пандемія коронавірусу більше не становить серйозної загрози для здоров'я більшості з нас. Вірус омікрон викликає набагато менш серйозні захворювання і ми добре захищені вакцинами”, - сказав прем’єр.

Норвежцям більше не треба зберігати між собою дистанцію в понад один метр та можна більше не носити захисні маски у людних місцях. Скасування цих правил означає, що нічні клуби та інші розважальні заклади можуть відновити роботу у повному обсязі.

Під час подорожей до Норвегії більше не потрібно буде реєструватися завчасно. Уряд скасував необхідність робити тест на коронавірус для в'їзду в країну. Але відвідувачам архіпелагу Шпіцберген доведеться робити тест до та після прибуття через обмеження медичних послуг на цій групі островів.

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Пандемія йде на спад?

Норвегія не єдина країна, яка за останній час скасував коронавірусні обмеження. На початку лютого аналогічно вчинили Данія, Франція, Швеція та Іспанія.

Натомість у Німеччині триває суспільна дискусія з цього приводу. Міністр охорони здоров'я ФРН Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) анонсував можливе послаблення обмежень до Великодня, якщо хвиля заражень омікроном досягне свого піку до середини лютого.

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