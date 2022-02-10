Коронавірус: кількість інфікувань в Україні продовжує зростати

За добу 9 лютого в Україні зафіксовано 41 694 нові випадки захворювання на СOVID-19. Від ускладнень хвороби померли 280 людей, а одужали - 16628, повідомляє у четвер, 10 лютого, пресслужбаміністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.

Найбільшу кількість нових випадків інфікувань коронавірусом зареєстрували в Одеській області (3 918) та місті Києві (3 880).

Днем раніше було виявлено 38 257 нових підтверджених випадків COVID-19. Найбільшу кількість заражень за весь час епідемії в Україні було зафіксовано 4 лютого - 43 778 заражень.

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Скорочення терміну самоізоляції

Напередодні МОЗ України скоротило з 10 до 5 днів термін обов'язкової самоізоляції при захворюванні на COVID-19. Самоізоляцію можна завершити раніше ніж через п'ять днів, отримавши негативний результат ПЛР-тестування.

Втім пом'якшення карантинних заходів в Україні найближчим часом не очікують. Як повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю виданню "Фокус", про це можна говорити лише після вакцинації 70 відсотків дорослого населення. В планах МОЗ вакцинувати таку кількість українців до кінця 2022 року.

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Станом на ранок четверга в Україні від COVID-19 вакциновано 15 520 587 людей. Першу дозу вакцини отримали 15 520 585 людей, дві дози - 14 869 937 людей, третю дозу - 512 531 людина.