Глава МОЗ ФРН окреслив терміни послаблення COVID-обмежень

Послаблення обмежень, спрямованих на боротьбу з пандемією коронавірусу в Німеччині, можна очікувати за кілька тижнів. "Думаю, ми почнемо запроваджувати послаблення до Великодня (17 квітня. - Ред.)", - сказав міністр охорони здоров'я ФРН Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) у неділю, 6 лютого, в ефірі телеканалу Bild TV.

Водночас умовою для зняття обмежень, за словами міністра, має стати досягнення хвилею заражень омікрон-варіантом коронавірусу свого піку до середини лютого. "Не треба ділити шкуру не вбитого ведмедя", - попередив він.

Зняття антиковідних обмежень у нинішній ситуації Лаутербах назвав "божевіллям". "Що стало б із Німеччиною, якби ми вчинили, як Англія?" - запитав політик. І сам же відповів на своє питання: "У нас було б, ймовірно, приблизно по 300 смертей на день. А у нас набагато менше (смертей пацієнтів із коронавірусом. - Ред.), а саме: від 60 до 80". За словами глави МОЗ ФРН, завдяки заходам боротьби з пандемією, у Німеччині "щодня рятують життя".

Зняття антиковідних обмежень у Європі

В останні тижні на тлі широкого поширення у світі омікрон-варіанта коронавірусу, який вважається менш небезпечним, ніж попередні мутації SARS-CoV-2, багато європейських країн почали послаблювати або повністю скасовувати карантинні обмеження.

Зокрема, так чинять скандинавські країни. У Данії уряд ухвалив рішення про скасування більшості антиковідних заходів з 1 лютого, незважаючи на високий рівень нових заражень. Влада аргументувала це високим рівнем вакцинації населення та прийнятним рівнем завантаженості лікарень.

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Швеція оголосила про зняття більшості карантинних обмежень із 9 лютого. "Пандемія ще не закінчилася, проте ми вступаємо в її абсолютно нову фазу", - наголосила у зв'язку з цим прем'єр-міністерка королівства Магдалена Андерссон. У країні, де заходи боротьби з пандемією і так були менш суворими, ніж у більшості інших європейських держав, планується відмовитись від обмеження на кількість учасників масових заходів, а також рекомендації носити захисні маски у громадському транспорті.

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У середині січня 2022 року уряд Іспанії також оголосив про намір відмовитися від введення додаткових карантинних обмежень, незважаючи на високі показники приросту заражень. З 27 січня багато обмежень, спрямованих на боротьбу з пандемією, припинили діяти і у Великобританії. На пом'якшення антиковідних заходів зважилися й інші європейські країни, зокрема Нідерланди та Франція.

Ситуація з коронавірусом у Німеччині та Великобританії

За даними сайту Worldomerter, що публікує статистику заражень коронавірусом у світі, у Німеччині, населення якої становить 83,2 мільйона осіб, з початку пандемії ця інфекція була виявлена ​​у понад 11 мільйонів жителів. Понад 8 мільйонів пацієнтів подолали інфекцію, понад 119 тисяч людей за минулі два роки померли з підтвердженим діагнозом COVID-19.

Для порівняння: у Великобританії загальна кількість заражень від початку пандемії досягла станом на 5 лютого понад 17,8 мільйона випадків. Кількість пацієнтів, що одужали, становить понад 15,2 мільйона осіб.

Жертвами пандемії у Сполученому Королівстві, населення якого становить 67,22 мільйона осіб, стали понад 158,3 тисячі жителів країни, з них 75 померли за останню добу.