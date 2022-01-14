У Німеччині дещо послаблюють правила карантину для хворих і контактних

Бундесрат, який представляє у парламенті Німеччини інтереси земель, схвалив у п'ятницю, 14 січня, нові правила карантину для інфікованих коронавірусом та контактних осіб.

Контактних осіб хворих звільняють від обов'язкової ізоляції за наявності у них бустерного щеплення проти COVID-19. Зараженим коронавірусом скорочують тривалість карантину: вийти з нього можна після семи днів за наявності негативного результату ПЛР- чи експрес-тесту.

Рішення мотивували необхідністю запобігти нестачі персоналу в умовах різкого зростання кількості інфікованих.

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Максимальний коефіцієнт зараження

Тим часом тижневий коефіцієнт зараження коронавірусом у Німеччині став максимальним із кінця листопада 2021 року.

Він складав 470,6 випадка на 100 тисяч жителів, повідомив 14 січня Інститут імені Роберта Коха. Кількість нових виявлених інфікованих за останню добу досягла 92 223, що є максимальним показником третій день поспіль. Кількість смертей за добу склала 286.

У реанімаціях дві третини - невакциновані

У ФРН майже дві третини пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії з коронавірусом - нещеплені, свідчать дані Інституту імені Роберта Коха та Об'єднання лікарів-реаніматологів від 13 січня.

Так, невакцинованими виявились 62 відсотки, неповністю щепленими - 10 відсотків, повністю вакцинованими - 28 відсотків.

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МОЗ каже про поворотний момент

Міністр охорони здоров'я ФРН Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) на засіданні Бундесрату зазначив, що пандемія досягла "поворотного моменту" - йдеться про те, чи вдасться впоратися з ситуацією так, щоби її прояви звелися лише до спорадичних спалахів і невеликої кількості смертельних наслідків. "Ми маємо скористатися цією можливістю. У нас є засоби, щоби покінчити з пандемією в Німеччині, наскільки це можливо, цього року", - сказав він, маючи на увазі активну імунізацію населення.

Міністр вкотре закликав громадян щепитися дозою, якої їм не вистачає, зокрема й бустерною. "Якщо ми всі будемо стверджувати, що нам це не потрібно, ми знаємо краще, не хочемо в цьому брати участь, маємо інше уявлення про роль держави, то ми опинимося в ситуації хаосу", - зазначив Лаутербах. Він наголосив, що саме тому виступає за обов'язкову вакцинацію у Німеччині.

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