Данія скасовує карантинні заходи на тлі зростання заражень. Чому?

На тлі широкого поширення у світі омікрон-варіанта коронавірусу високі показники зростання заражень у більшості країн уже не призводять автоматично до посилення карантинних обмежень, як це було у 2020-21 роках. Адже у більшості інфікованих цим варіантом SARS-CoV-2 захворювання протікає без ускладнень. Багато хто порівнює його зі звичайною застудою або легким грипом.

Ще одна важлива відмінність сьогоднішньої ситуації полягає в тому, що мільйони людей у світі вже зробили щеплення від коронавірусу. А у вакцинованих від COVID-19 ризик зіткнутися з ускладненнями є нижчим, ніж у нещеплених, стверджують експерти.

Враховуючи ці обставини, а також національну ситуацію навколо пандемії, уряд Данії ухвалив рішення відмовитисявід більшості карантинних обмежень з 1 лютого 2022 року - навіть при тому, що приріст заражень у королівстві за останні сім днів у розрахунку на 100 тисяч населення перевищив 5200 випадків.

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Данці більше не повинні носити захисну маску в громадських місцях, а також пред'являти паспорти вакцинації та тести на коронавірус. Масові заходи можуть відбуватися без обмеження кількості учасників. Стадіони, бари, клуби дозволено заповнювати вщент. "Ми говоримо "прощавай" обмеженням і вітаємося з життям, яке ми знали до пандемії", - заявила у зв'язку з цим прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Важливою передумовою скасування обмежень став і високий рівень вакцинації від коронавірусу в країні. За даними порталу Corona in Zahlen, 81,4 відсотка населення Данії зробили два щеплення від коронавірусу, а 61 відсоток жителів - ще й бустерне щеплення.

Різний підхід до тестування

У Німеччині, за даними Інституту імені Роберта Коха (RKI), показники приросту заражень за останні сім днів у розрахунку на 100 тисяч населення суттєво нижчі, ніж у Данії. Станом на 1 лютого цей показник становив 1206 випадків.

Проте треба враховувати, що різні країни мають різні підходи до тестування. Так, у Німеччині на тлі високого навантаження на лабораторії, що роблять ПЛР-тести на коронавірус, віднедавна їх стали проводити переважно серед груп населення, схильних до ризику ускладнень від COVID-19, щоб мати можливість своєчасно розпочати лікування таких пацієнтів. У Данії на безкоштовний ПЛР-тест може записатися за допомогою інтернету будь-хто.

Прийнятне навантаження на лікарні та порівняно низька смертність

За словами данської прем'єрки Фредеріксен, основну увагу влада країни сьогодні приділяє тому, скільки пацієнтів зіткнулися з ускладненнями після зараження коронавірусом і скільки людей було госпіталізовано. А ці показники у королівстві йдуть на спад. За даними міністра охорони здоров'я Данії Магнуса Хеуніке, з початку січня кількість пацієнтів у палатах інтенсивної терапії скоротилася на половину.

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Частка смертей у інфікованих коронавірусом становить у Данії 0,22 відсотка, у Німеччині - 1,18 відсотка, а, наприклад, в Іспанії, де рівень вакцинації населення від COVID-19 приблизно такий же, що і в Данії, - 0,94 відсотка.

Економічний зиск від зняття обмежень

За словами Міхейля Банга Петерсена - політолога, який керує в Данії масштабним проєктом з вивчення поведінки населення під час пандемії і консультує уряд країни у ції галузі, - збереження обмежень означало б додаткові втрати для "економіки, благополуччя та демократичних прав".

Цей шлях призвів би також до "спустошливої ​​втоми від пандемії", зазначає вчений. "Локдауни викликають недовіру. Тож розумно послаблювати обмеження, коли це можливо", - продовжує він.

Які обмеження збережуться у Данії

Але деякі карантинні правила найближчим часом у Данії збережуться. Так, носіння маски залишається обов'язковим у лікарнях та установах з догляду за хворими та немічними людьми. Відвідувачі цих установ повинні також показувати довідку про вакцинацію або перенесене захворювання COVID-19, щоб захистити найбільш уразливі групи.

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Протягом найближчих чотирьох тижнів у Данії продовжать діяти і обмеження на в'їзд для тих, хто не має щеплення від коронавірусу. Після закінчення цього терміну нещеплені та невакциновані від коронавірусу подорожні зможуть відвідувати Данію, однак вони повинні будуть зробити тест на COVID-19 перед прибуттям у країну або протягом 24 годин після перетину кордону.

Які ще країни скасовують обмеження

До слова: у середині січня 2022 року уряд Іспанії також оголосив про намір відмовитися від запровадження додаткових карантинних обмежень, незважаючи на високі показники приросту заражень. Він вирішив ставитися до коронавірусу як до епідемії грипу.

Про плани скасувати більшість антиковідних обмежень до середини лютого оголосив і міністр охорони здоров'я Швейцарії Ален Берс. Вже з 3 лютого в країні скасовується обов'язок працювати з дому там, де це можливо, і дотримуватися карантину після контакту з зараженими коронавірусом.

З 27 січня багато обмежень, спрямованих на боротьбу з пандемією, не діють і у Великобританії. На пом'якшення антикоронавірусних заходів зважилися й інші європейські країни, зокрема Нідерланди та Франція.