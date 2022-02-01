 Данія скасовує антиковідні обмеження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.02.2022

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Новини

Данія скасовує антиковідні обмеження

Попри велику кількість заражень у країні, уряд Данії ухвалив рішення про скасування коронавірусних обмежень. Копенгаген пояснив це значною часткою щеплених від COVID-19.

На вулицях Копенгагена

На вулицях Копенгагена

З вівторка, 1 лютого, Данія скасовує всі чинні в країні обмеження для боротьби з пандемією COVID-19, зокрема носіння захисних масок та обов'язок демонструвати сертифікат про вакцинацію (так званий "паспорт здоров'я) для відвідування певних установ та заходів.

Лише певні заходи, пов’язані із контролем на в'їзд до країни, діятимуть упродовж найближчих чотирьох тижнів. 

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Уряд пішов на скасування обмежень, попри високу кількість заражень у країні. За даними порталу Worldometer, що публікує актуальну статистику щодо кількості інфікованих коронавірусом у світі, з початку пандемії у Данії, населення якої становить 5,8 мільйона осіб, вірус SARS-CoV-2 було виявлено майже у 1,7 мільйона жителів. 

Водночас було зафіксовано 3755 летальних випадків у пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19. 

Висока частка щеплених від COVID-19

Данія - перша країна ЄС, яка вирішила скасувати антиковідні обмеження на тлі широкого поширення омікрон-варіанта SARS-CoV-2. Уряд пояснив цей крок високою часткою вакцинованих від COVID-19 у країні. Повністю щепленими від коронавірусу в Данії 81 відсоток населення - це 4,72 мільйона людей. 

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