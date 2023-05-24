Норвегія приєднається до вишколу українських пілотів F-16

Хоч Осло приєднається до програми підготовки українських пілотів для польотів на F-16, уряд скандинавської країни поки не вирішив, чи передаватиме він Україні власні винищувачі цього типу, сказав норвезький міністр.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам повідомив, що Осло підтримає програми підготовки українських пілотів для експлуатації ними винищувачів F-16. Про це норвезький урядовець заявив у середу, 24 травня, коментуючи рішення президента США Джо Байдена розпочати програму підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

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"Уряд підтримує цю ініціативу і розглядає, як Норвегія може зробити свій внесок разом із союзниками та партнерами", - зазначив норвезький міністр, цитує Reuters.

Норвегія має F-16, які теж могла б передати

Водночас Бйорн Арілд Грам повідомив у інтерв'ю громадському мовнику NRK, що уряд його країни ще не вирішив, чи варто йому передавати Україні деякі зі своїх винищувачів F-16, які має скандинавська країна.

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Попри те, що Норвегія має спільний кордон з Росією, влада скандинавської країни з початку війни РФ проти України активно підтримує Київ, в тому числі важкими озброєннями, боєприпасами й фінансами.

Крім США, раніше про готовність долучитися до вишколу українських військових повідомила й низка європейських країн, а Франція й Великобританія ініціювали створення коаліції з закупівлі винищувачів F-16 для України, хоч самі вони не мають на озброєнні літаків цього типу.

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Напередодні міністр оборони ФРН Боріс Пісторіус (Boris Pistorius) так само казав про готовність Берліна долучитися до програми підготовки українських пілотів, хоч Бундесвер так само не має в строю F-16.

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