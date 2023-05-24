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Фото: U.S. Air Force/Staff Sgt. David Salanitri via ABACA/picture alliance
КонфліктиНорвегія

Норвегія приєднається до вишколу українських пілотів F-16

Валерій Сааков
42 хв. тому

Хоч Осло приєднається до програми підготовки українських пілотів для польотів на F-16, уряд скандинавської країни поки не вирішив, чи передаватиме він Україні власні винищувачі цього типу, сказав норвезький міністр.

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Міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам повідомив, що Осло підтримає програми підготовки українських пілотів для експлуатації ними винищувачів F-16. Про це норвезький урядовець заявив у середу, 24 травня, коментуючи рішення президента США Джо Байдена розпочати програму підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

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"Уряд підтримує цю ініціативу і розглядає, як Норвегія може зробити свій внесок разом із союзниками та партнерами", - зазначив норвезький міністр, цитує Reuters.

Норвегія має F-16, які теж могла б передати

Водночас Бйорн Арілд Грам повідомив у інтерв'ю громадському мовнику NRK, що уряд його країни ще не вирішив, чи варто йому передавати Україні деякі зі своїх винищувачів F-16, які має скандинавська країна.

 

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Попри те, що Норвегія має спільний кордон з Росією, влада скандинавської країни з початку війни РФ проти України активно підтримує Київ, в тому числі важкими озброєннями, боєприпасами й фінансами.

Крім США, раніше про готовність долучитися до вишколу українських військових повідомила й низка європейських країн, а Франція й Великобританія ініціювали створення коаліції з закупівлі винищувачів F-16 для України, хоч самі вони не мають на озброєнні літаків цього типу.

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Напередодні міністр оборони ФРН Боріс Пісторіус (Boris Pistorius) так само казав про готовність Берліна долучитися до програми підготовки українських пілотів, хоч Бундесвер так само не має в строю F-16.

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