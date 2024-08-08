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Ізраїль скасував статус послів Норвегії - та обіцяє наслідки

Дмитро Шварц
8 серпня 2024 р.

МЗС Ізраїлю розкритикувало рішення Норвегії визнати незалежність Палестин і відкликав акредитацію у співробітників посольства, відповідальних за контакти з ПНА.

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Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде
За словами Ейде, "Норвегія є і завжди буде другом Ізраїлю та ізраїльського народу"Фото: Fredrik Varfjell/NTB/AFP

Рішення Ізраїлю відкликати дипломатичний статус восьми дипломатів Норвегії у цій країні  було "екстремальною дією", яка "матиме наслідки". Як передає агенція AFP у четвер, 8 серпня, про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

За його словами, цей крок продемонстрував, що уряд прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху "активно працює проти рішення про дві держави" для ізраїльтян і палестинців.

"Сьогоднішнє рішення матиме наслідки для наших відносин з урядом Нетаньяху. Ми розглядаємо, яких заходів вживатиме Норвегія у відповідь на ситуацію, яку створив уряд Нетаньяху", - сказав Ейде.

Також глава МЗС Норвегії заявив, що його країна "є і завжди буде другом Ізраїлю та ізраїльського народу". "У той же час, Норвегія чітко критикує окупацію (палестинських територій - Ред.), спосіб ведення війни в Газі і страждання, яких вона завдає палестинському цивільному населенню", - продовжив Ейде.

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Ізраїль позбавив акредитації вісьмох дипломатів Норвегії

Раніше цього дня Ізраїль позбавив дипломатичної акредитації вісьмох норвезьких дипломатів, які працювали із палестинською владою.

У заяві ізраїльського МЗС зазначалося, що цей крок був відповіддю на "низку нещодавніх антиізраїльських та односторонніх кроків з боку уряду Норвегії", зокрема визнання Палестинської держави і нещодавні "жорсткі коментарі високопоставлених норвезьких посадовців".

Посла Норвегії викликали до міністерства закордонних справ Ізраїлю і повідомили, що акредитація дипломатів буде анульована через сім днів, а їхні візи - через три місяці. Водночас Ізраїль надав норвезьким дипломатам можливість звернутися по нову акредитацію до посольства в Ізраїлі.

Нагадаємо, Норвегія разом з Іспанією та Ірландією у травні оголосили про своє рішення визнати Палестинську державу, що викликало різку критику з боку Ізраїлю.

Норвегія відіграє важливу роль у регіоні після укладання у 1993 році в Осло угод між Ізраїлем та палестинцями про заснування Палестинської національної адміністрації, нагадує dpa.

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