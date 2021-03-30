Німецькі консерватори сперечаються щодо кандидатури наступника Меркель
Керівництво кожної з партій консервативного блоку ХДС/ХСС висунуло кандидатом на пост канцлера ФРН лідера своєї політсили. Єдиного кандидата визначитимуть найближчим часом.
Армін Лашет (ліворуч) та Маркус Зедер змагаються за право стати кандидатом у канцлери від консерваторів
У німецькому консервативному блоці Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) посилюється суперечка за висунення кандидата на пост федерального канцлера на майбутніх виборах до Бундестагу. У понеділок, 12 квітня, майже всі члени президії ХДС підтримали кандидатуру голови партії, прем'єр-міністра найбільшої за чисельністю населення федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Арміна Лашета (Armin Laschet). У той же день президія баварського Християнсько-соціального союзу одноголосно виступила за висунення голови ХСС, прем'єр-міністра Баварії Маркуса Зедера (Markus Söder).
На пресконференції у Мюнхені Зедер заявив, що не має наміру відмовлятися від подальшої боротьби за право очолити список консерваторів на виборах у вересні. Він наголосив, що не вважає результати голосування керівництва ХДС достатніми для висунення Лашета єдиним кандидатом. Тим самим лідер ХСС відхилив вимоги низки провідних політиків ХДС, яка є більшою партією у консервативному блоці, поступитися християнським демократам правом висунення кандидата в канцлери.
Водночас Зедер повідомив про намір виступити на засіданні фракції ХДС/ХСС у Бундестазі 13 квітня. Раніше Лашет відмовився від виступу, пославшись на необхідність розгляду на засіданні законопроєкту про боротьбу з інфекційними хворобами. Як Зедер, так і генеральний секретар ХСС Маркус Блюме (Markus Blume), наголошують, що консервативний альянс може виграти вибори тільки у тому разі, якщо його кандидат користуватиметься підтримкою виборців.
Після підтримки керівництва ХСС Маркус Зедер у інтерв'ю знову наголосив, що завданням є впевнена перемога блоку на виборах. При цьому він не виключив, що остаточне рішення стосовно кандидатури на посаду канцлера не буде ухвалене цього тижня. "Рішення повинне визріти", - сказав Зедер, цитує інформагенція AFP.
Рейтинг Зедера вищий
У свою чергу Армін Лашет після засідання керівництва ХДС заявив, що "дуже радий широкій підтримці" його кандидатури. Він також нагадав про слова Маркуса Зедера, який напередодні заявив про намір стати кандидатом у канцлери лише у разі підтримки ХДС. Лашет вказав на відсутність такої підтримки. При цьому він не став відкрито закликати свого суперника відмовитися від подальшої боротьби.
За даними опитувань, Зедер випереджає за популярністю Лашета. Лише 12 відсотків виборців хотіли б висунення Арміна Лашета як кандидата на пост канцлера від ХДС/ХСС, свідчать опубліковані 12 квітня дані опитування інституту Yougov, проведеного на замовлення ділового видання Handelsblatt. 46 відсотків респондентів заявили, що виступають за висунення Маркуса Зедера, ще 29 відсотків виступили за будь-якого іншого кандидата, а 13 відсотків відмовилися розкривати свої переваги. В онлайн-опитуванні взяли участь 575 осіб.
Лашет і Зедер висловили готовність стати кандидатами на пост канцлера
Напередодні два провідних представники консервативного блоку ХДС/ХСС, що входить у правлячу коаліцію з соціал-демократами, вперше публічно заявили про свої канцлерські амбіції. Маркус Зедер зазначив, що якщо більша сестринська партія ХДС підтримає його кандидатуру, то він готовий йти в канцлери. В іншому разі Зедер пообіцяв продовжити співпрацю.
Спочатку очікувалося, що рішення про кандидатуру на пост канцлера ФРН консерватори ухвалять у січні після того, як Армін Лашет був обраний головою ХДС. Однак потенційним кандидатом у канцлери дедалі частіше називали і баварського прем'єра, популярність якого значно зросла в масштабах всієї країни під час пандемії COVID-19.
Меркель відмовилася балотуватися ще в 2018 році
Чинна канцлерка Німеччини, колишня голова ХДС Ангела Меркель (Angela Merkel), яка очолює уряд країни вже 15 років, відмовилася знову висувати свою кандидатуру. У жовтні 2018 року вона заявила, що не братиме участі у виборчій кампанії на наступних виборах до Бундестагу.
Її наступниця на посаді голови партії Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) у лютому 2020 року повідомила, що відмовляється від посади голови ХДС і не висуватиметься кандидаткою у канцлери. З того часу керівництво християнських демократів через пандемію коронавірусу майже рік не могло визначитися з датою проведення з'їзду з виборів голови партії, а в січні нинішнього року Армін Лашет здобув перемогу над своїми однопартійцями Фрідріхом Мерцом (Friedrich Merz) і Норбертом Реттґеном (Norbert Röttgen).
Колись канцлер Гельмут Коль (Helmut Kohl) був покровителем Анґелі Меркель (Angela Merkel) і по-батьківськи називав її "моя дівчинка". У 2001 році, коли була зроблена ця фотографія, Меркель уже вийшла з його тіні. На той час вона очолювала Християнсько-демократичний союз (ХДС), який перебував тоді в опозиції. Однак зоряний час Меркель настав тільки в 2005 році.
Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Перемога на виборах з мінімальною перевагою
Вибори до Бундестагу 2005 року: блок ХДС/ХСС з мінімальною перевагою переміг соціал-демократів на чолі з канцлером Ґергардом Шредером (Gerhard Schröder). При цьому ХДС на чолі з кандидаткою у канцлери Меркель отримав найгірший результат з 1949 року - не найкращі передумови для нової очільниці уряду. Однак Меркель швидко впоралась із ситуацією.
Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Нова канцлерка
Ґергард Шредер 22 листопада 2005 року в Бундестазі вітає Анґелу Меркель: християнські демократи і соціал-демократи сформували так звану "велику коаліцію". Анґела Меркель стала наймолодшою серед канцлерів ФРН, а також першою жінкою на цій посаді, першою східною німкенею і першою вченою-фізиком на чолі уряду Німеччини.
Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Гостинна господиня
Меркель швидко здобуває визнання як політикиня. У 2007 році на саміті Великої вісімки (G8) вона приймає глав держав і урядів семи провідних промислових країн світу і Росії в німецькому курортному містечку Гайлігендаммі на узбережжі Балтійського моря, жартує з президентом США Джорджем Бушем і президентом РФ Володимиром Путіним. Геополітична ситуація в світі тоді була зовсім іншою, ніж тепер.
Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Номер один у Євросоюзі
Європа восени 2008 року: Анґелі Меркель залишається лише посміхатися, дивлячись на двох головних мачо європейської політики: президента Франції Ніколя Саркозі та прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. Коли спалахнула світова фінансова криза, саме Меркель стала номером один серед політиків Євросоюзу.
Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Помічник чи прикажчик?
Борги низки країн ЄС стрімко зростають, єдина європейська валюта під загрозою. Меркель погоджується на надання допомоги постраждалим від боргової кризи країнам ЄС, однак вимагає у відповідь скорочення держвидатків і політику ощадливості. Грецькі газети намагаються провести паралель і порівнюють ситуацію 2008-го з часом окупації країни гітлерівською Німеччиною під час Другої світової війни.
Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Не ораторка
Меркель не вирізняється великою ораторською майстерністю, почувається ніяково у великому натовпі людей. Часто вона справляє враження холодної людини, не завжди вдало пояснює свої політичні рішення. З іншого боку, багатьом німцям подобається її скромна, твереза і прагматична манера поведінки й керівництва урядом. Інакше вона не змогла б очолювати чотири уряди поспіль.
Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
"Матуся"
Згодом німці починають називати Меркель "матусею". Саме не "матір'ю", а "матусею нації". Це звучить трохи іронічно, але водночас з любов'ю і старомодно, адже сучасні діти не називають "матусею" свою маму. Але "матуся" піклується про всіх, завдяки їй нікому не потрібно чогось боятися. Зворотний бік медалі: під керівництвом "матусі" діти назавжди залишаються дітьми. Не всім це подобається.
Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
"Ми впораємося"
Напевно, жоден вислів Меркель не викликав у німецькому суспільстві так багато суперечливих реакцій, як фраза: "Ми впораємося". Коли в 2015 році канцлерка ухвалила рішення відкрити кордони ФРН для біженців, для одних вона стала майже святою, інші піддали за це її різкій критиці. Полярними оцінки міграційної політики Меркель залишаються й досі.
Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
"Людина року"
Журнал Time в 2015 році назвав Меркель "людиною року". Серед заслуг Меркель видання виділяє боротьбу з дефолтом Греції, дії в умовах міграційного кризи і після терактів в Парижі. На думку редакції, "Меркель звернула увагу на іншу шкалу цінностей - людяності, щедрості, терпимості".
Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Жінки біля керма
Меркель стала першою жінкою на посаді канцлера ФРН. Згодом деяким іншим німецьким жінкам вдалося завдяки її підтримці зробити стрімку політичну кар'єру. Приміром, Аннеґрет Крамп-Карренбауер, що стала міністеркою оборони, Урсулі фон дер Ляєн, яка очолила Єврокомісію, або Юлії Клекнер, яка обійняла посаду міністерки сільського господарства.
Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Інтереси держави
Меркель не любить говорити про те, що вона думає про політику або особисті якості "проблемних" глав держав і урядів інших країн. У відносинах з ними вона завжди керується інтересами держави.
Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Не має марнославства
Меркель знає, скільки коштує літр молока в супермаркеті. За роки свого правління вона не втратила зв'язку з реальністю. На цьому фото вона у 2014 році відвідує берлінський супермаркет разом з главою китайського уряду Лі Кецяном. Однак фотографи не раз заставали і її саму в магазинах за звичайними покупками.
Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Меркель на дозвіллі
Про особисте життя Меркель майже нічого не відомо, вона не любить про це розповідати. Наприклад, відомо, що вона та її чоловік Йоахім Зауер, теж фізик за фахом, майже щороку проводили великодні свята на італійському острові Іск'я. У нинішньому році через пандемію коронавірусу від цього довелося відмовитися.
Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Пандемія коронавірусу
Пандемія коронавірусу багато змінила в Німеччині, а не тільки звички канцлерки проводити відпустку. Її манера беземоційно і прагматично ухвалювати рішення в боротьбі з пандемією не раз піддавалася критиці, але водночас позитивно позначилася на рейтингу Меркель.
Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Останній рік при владі
Два роки тому Меркель оголосила про те, що не має наміру брати участь в наступних виборах д Бундестагу у вересні 2021 року. Доти вона планує очолювати уряд ФРН. Якщо нічого не станеться, то Меркель пробуде при владі 16 років, на два роки менше, ніж Гельмут Коль.