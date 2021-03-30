Німецькі консерватори сперечаються щодо кандидатури наступника Меркель

У німецькому консервативному блоці Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) посилюється суперечка за висунення кандидата на пост федерального канцлера на майбутніх виборах до Бундестагу. У понеділок, 12 квітня, майже всі члени президії ХДС підтримали кандидатуру голови партії, прем'єр-міністра найбільшої за чисельністю населення федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Арміна Лашета (Armin Laschet). У той же день президія баварського Християнсько-соціального союзу одноголосно виступила за висунення голови ХСС, прем'єр-міністра Баварії Маркуса Зедера (Markus Söder).

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На пресконференції у Мюнхені Зедер заявив, що не має наміру відмовлятися від подальшої боротьби за право очолити список консерваторів на виборах у вересні. Він наголосив, що не вважає результати голосування керівництва ХДС достатніми для висунення Лашета єдиним кандидатом. Тим самим лідер ХСС відхилив вимоги низки провідних політиків ХДС, яка є більшою партією у консервативному блоці, поступитися християнським демократам правом висунення кандидата в канцлери.

Водночас Зедер повідомив про намір виступити на засіданні фракції ХДС/ХСС у Бундестазі 13 квітня. Раніше Лашет відмовився від виступу, пославшись на необхідність розгляду на засіданні законопроєкту про боротьбу з інфекційними хворобами. Як Зедер, так і генеральний секретар ХСС Маркус Блюме (Markus Blume), наголошують, що консервативний альянс може виграти вибори тільки у тому разі, якщо його кандидат користуватиметься підтримкою виборців.

Після підтримки керівництва ХСС Маркус Зедер у інтерв'ю знову наголосив, що завданням є впевнена перемога блоку на виборах. При цьому він не виключив, що остаточне рішення стосовно кандидатури на посаду канцлера не буде ухвалене цього тижня. "Рішення повинне визріти", - сказав Зедер, цитує інформагенція AFP.

Рейтинг Зедера вищий

У свою чергу Армін Лашет після засідання керівництва ХДС заявив, що "дуже радий широкій підтримці" його кандидатури. Він також нагадав про слова Маркуса Зедера, який напередодні заявив про намір стати кандидатом у канцлери лише у разі підтримки ХДС. Лашет вказав на відсутність такої підтримки. При цьому він не став відкрито закликати свого суперника відмовитися від подальшої боротьби.

За даними опитувань, Зедер випереджає за популярністю Лашета. Лише 12 відсотків виборців хотіли б висунення Арміна Лашета як кандидата на пост канцлера від ХДС/ХСС, свідчать опубліковані 12 квітня дані опитування інституту Yougov, проведеного на замовлення ділового видання Handelsblatt. 46 відсотків респондентів заявили, що виступають за висунення Маркуса Зедера, ще 29 відсотків виступили за будь-якого іншого кандидата, а 13 відсотків відмовилися розкривати свої переваги. В онлайн-опитуванні взяли участь 575 осіб.

Лашет і Зедер висловили готовність стати кандидатами на пост канцлера

Напередодні два провідних представники консервативного блоку ХДС/ХСС, що входить у правлячу коаліцію з соціал-демократами, вперше публічно заявили про свої канцлерські амбіції. Маркус Зедер зазначив, що якщо більша сестринська партія ХДС підтримає його кандидатуру, то він готовий йти в канцлери. В іншому разі Зедер пообіцяв продовжити співпрацю.

Спочатку очікувалося, що рішення про кандидатуру на пост канцлера ФРН консерватори ухвалять у січні після того, як Армін Лашет був обраний головою ХДС. Однак потенційним кандидатом у канцлери дедалі частіше називали і баварського прем'єра, популярність якого значно зросла в масштабах всієї країни під час пандемії COVID-19.

Меркель відмовилася балотуватися ще в 2018 році

Чинна канцлерка Німеччини, колишня голова ХДС Ангела Меркель (Angela Merkel), яка очолює уряд країни вже 15 років, відмовилася знову висувати свою кандидатуру. У жовтні 2018 року вона заявила, що не братиме участі у виборчій кампанії на наступних виборах до Бундестагу.

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Її наступниця на посаді голови партії Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) у лютому 2020 року повідомила, що відмовляється від посади голови ХДС і не висуватиметься кандидаткою у канцлери. З того часу керівництво християнських демократів через пандемію коронавірусу майже рік не могло визначитися з датою проведення з'їзду з виборів голови партії, а в січні нинішнього року Армін Лашет здобув перемогу над своїми однопартійцями Фрідріхом Мерцом (Friedrich Merz) і Норбертом Реттґеном (Norbert Röttgen).

Вибори до Бундестагу відбудуться 26 вересня. Рейтинг ХДС/ХСС в останні тижні знизився, в тому числі, на тлі скандалу навколо закупівель медичних масок.