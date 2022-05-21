Німецьке видання повідомило про стосунки доньки Путіна із зіркою балету Зеленським

35-річна Катерина Тихонова, молодша із двох доньок президента РФ Володимира Путіна, перебуває у неофіційних любовних стосунках із колишнім художнім керівником Баварського державного балету, 52-річним Ігорем Зеленським. Є відомості, що пара має спільну дитину. Про це у суботу, 21 травня, повідомило видання Bild Online із посиланням на неназваного співрозмовника у Баварському державному балеті. Раніше про зв'язок Тихонової та Зеленського написали онлайн-видання "Важливі історії" та Der Spiegel.

Про поїздки доньки Путіна до Мюнхена Bild Online розповів Міхаель Вюрґес (Michael Wuerges), офіційний представник Баварської державної опери, до якої належить Баварський державний балет. "Я знаю, що донька Путіна була на сценічній вечері у Державній опері у 2018 році. Вона сиділа за одним столом із Зеленським", - повідомив речник.

За словами Вюрґеса, про те, що це була донька Путіна, знав лише керівник театру, решті "тільки згодом стало відомо, що йшлося про доньку Путіна. Там не було ні охоронців, ні ще когось". Міністерство науки і мистецтва Баварії відповіло на запит видання, що йому було невідомо про зустрічі дочки Путіна та Ігоря Зеленського.

Зеленський: Я люблю Мюнхен

Як розповів Вюрґес, на той час Зеленський жив зі своєю дружиною Яною, яка досі працює балетмейстером у Баварському державному балеті, та трьома дітьми у квартирі неподалік головного залізничного вокзалу Мюнхена.

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Bild Online наводить цитату Зеленського з інтерв'ю газеті Süddeutschen Zeitung у 2016 році: "Я люблю Мюнхен. Мої діти ходять тут до школи і розмовляють німецькою". Крім того, Bild Online посилається на слова співрозмовника у Баварській державній опері, який дав свою характеристику екс-художнику. "Зеленський здався мені холодним і дуже впевненим у собі. Після того, як він очолив трупу, він змінив близько чверті із 69 танцюристів, запросив російських танцюристів. Він створив свою власну команду", - такими відомостями поділився з журналістами неназваний представник опери.

"Важливі історії": Путін називає таких людей націонал-зрадниками

Як зазначив редактор "Важливих історій" Роман Анін в інтерв'ю Bild про поїздки дочки Путіна до Мюнхена та її партнера Ігоря Зеленського, "це може бути їхнє особисте життя, поки її батько не розпочав війну (проти України. - Ред.). Путін називає таких людей націонал-зрадниками. Ось це приклад лицемірства російської влади".

Анін нагадав, що "ця історія має корупційний підтекст. Ми говоритимемо про те, скільки співробітників спецслужб супроводжували цю пару по всьому світу".

Після включення Тихонової до списку санкцій Зеленський звільнився з німецького театру

За інформацією Bild Online, практично відразу після включення Катерини Тихонової до списку санкцій Європейського Союзу через агресивну війну, розв'язану Росією проти України, Зеленський відмовився від посади худкерівника Баварського державного балету, пославшись на сімейні обставини. На запитання видання: чи справді відхід Зеленського з посади художнього керівника пов'язаний з його близькістю до Путіна, Вюрґес відповів, що це питання з'ясовується. За даними Bild Online, Ігор Зеленський залишив Німеччину. Зв'язатися з ним не вдалося. На надісланий йому запит відповіді не було.