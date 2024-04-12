Німецький міністр оборони порівняв Путіна з Гітлером

Борис Пісторіус порівняв війну Росії проти України з анексією Чехословаччини в 1938 році та зазначив, що Європі слід готуватися до широкомасштабного нападу РФ.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) порівняв війну Росії проти України з анексією Чехословаччини в 1938 році та зазначив, що Європі слід готуватися до широкомасштабного нападу РФ.

"Володимир Путін не зупиниться, коли закінчиться війна проти України. Він це чітко сказав. Так само чітко, як Адольф Гітлер, який також завжди казав, що не зупиниться", - зазначив Пісторіус 11 квітня на презентації нової книги про прем'єр-міністра Великобританії у часи Другої світової війни Вінстона Черчилля.

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Пістотріус також наголосив, що Німеччина має повернутися до положення, в якому зможе захистити себе". "Ми маємо вирішити зараз, чи хочемо ми підготуватися до реальної загрози з боку Путіна, чи ми хочемо полегшити йому це завдання", - цитує його Bloomberg .

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Пісторіус: Путін може напасти на НАТО через 5-8 років

У січні Пісторіус заявив, що Росія може напасти на країну-члена Північноатлантичного альянсу (НАТО) вже через п'ять-вісім років.

За його словами, небезпека для НАТО зросте, якщо Путін виграє війну проти України. "Ми майже щодня чуємо погрози з Кремля - останнім часом знову на адресу наших друзів у країнах Балтії", - пояснив міністр.

4 квітня Пісторіус анонсував структурну реформу збройних сил Німеччини (Бундесвер) через зростаючу загрозу в Європі та необхідність підготовки до війни. За його словами, Німеччина та її союзники мають забезпечити надійне стримування, щоб нікому не спадали на думку ідеї "напасти на територію НАТО".

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