Німецька преса про Мерца і "соціальний туризм" українців

На коментар лідера Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріха Мерца (Friedrich Merz) щодо українських біженців в Німеччині гостро відреагували не тільки його політичні опоненти. Однопартійці також розкритикували Мерца за слова про "соціальний туризм" українців і дорікнули йому використанням методів правопопулістів - спершу вийти за межі, а потім швидко дати задній хід.

Чи справді Мерц "промахнувся", а потім щиро вибачився, чи така риторика має щось глибше, розмірковують у середу, 28 вересня, і німецькі оглядачі на шпальтах газет.

Глузування з тих, хто опинився у біді, чи дефіцит контролю у ФРН?

"Як міг Мерц закинути саме тим, хто був вимушений тікати через війну Путіна, що вони у першу чергу хочуть збагатитися завдяки німецькій соціальній системі? - питає газета Mitteldeutsche Zeitung. - Звісно, можна говорити про хибну поведінку біженців - якщо є доведені факти. Однак те, до чого вдався лідер ХДС, мало пролунати як глузування для українців, яким Євросоюз пообіцяв солідарність. Фрідріх Мерц, який ще до Шольца відвідував Київ, виглядає як турист, який проводить опитування", - пише видання Mitteldeutsche Zeitung.

Читайте також: Коментар: Візит Шольца у Київ відновив довіру між Україною та ФРН

Натомість газета Stuttgarter Zeitung вважає, що Мерц у цьому питанні вказав на "дефіцит контролю, який насправді має місце". "Ніхто не знає, скільки з зареєстрованих (у ФРН. - Ред.) біженців уже повернулися додому. Чи йдеться тут про "соціальний туризм" - це вже інше питання. Цих людей вигнало з дому брутальне путінське насилля. Хто може їм щось закидати, якщо вони їдуть додому, можливо, щоб взяти якісь документи або попіклуватись про родичів? Наскільки ми повинні підтримувати це соціальною допомогою, вимагає ще з'ясування", - вважає Stuttgarter Zeitung.

Ведмежа послуга для ХДС перед виборами

Видання Reutlinger General-Anzeiger нагадує про близькість виборів у Нижній Саксонії: "Мерц зробив ХДС ведмежу послугу. Слова про "соціальний туризм" українських утікачів від війни коштуватимуть його партії голосів консервативних виборців та тих, хто вагається. Він промахнувся у дуже невдалий час - за два тижні до важливих виборів у землі Нижня Саксонія", - висновує видання Reutlinger General-Anzeiger.

Газета Westdeutsche Zeitung закидає лідеру ХДС: "Мерц ловить голоси на правому фланзі. За рахунок людей, які перебувають у біді. Він там, де голоси манять: у Києві, коли нерішучість Шольца волала до зміни влади. У "соціальному туризмі", коли підтримка біженців зводиться нанівець через високі ціни на енергоносії та загрозу соціальних потрясінь. Тактичний трюк, який треба освоїти, коли хочеш бути таким мерзенним", - вважає Westdeutsche Zeitung.

Читайте також: Німецькі спецслужби очікують протестів через енергетичну кризу

"Псевдовибаченя"

Neue Osnabrücker Zeitung зауважує: "Його псевдовибачення тільки загострює ситуацію: коли очільник ХДС починає його словами "Якщо мої слова сприймаються як обурливі", то визнання ним провини дорівнює нулю. Чому? Бо Мерц точно знає, що робить, а саме грає на страхах перед іноземцями посеред величезної непевності, боротьби за розподіл ресурсів та загрози війни. Це негідно опозиційного політика", - наголошує Neue Osnabrücker Zeitung.

"За цією нетактовністю ховається більш глибока причина: у ХДС більше не знають, за що вони насправді виступають", - стверджує газета Welt. "Днями це стало очевидно на з'їзді ХДС - Мерц і Маркус Зедер виступили з різкими промовами, в яких вони дистанціювалися від мови Зелених, ймовірних "зелених" харчових звичок і навіть "зелених" зачісок. Між тим з'їзд відмовився від терміну "рівноправність", який використовується в Основному Законі, на користь слова "рівність", яке прийшло з лівого дискурсу. Ті, у кого немає продуманої контропропозиції до культурно гегемоністських лівих - наприклад, розумної політики щодо біженців, - і далі коливатимуться між підлабузництвом та образами. І щоразу щось ляпатимуть", - припускає Welt.