Німеччина серйозно взялася за зміцнення своєї оборони?

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Берлін виділив додатково 100 мільярдів євро на потреби Бундесверу. Військові замовлення розміщені поки що на дві третини цієї суми.

Невдовзі після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив про "зміну епох" та ініціював створення спеціального фонду у 100 мільярдів євро на радикальне переозброєння Бундесверу та підвищення обороноздатності країни.

Спочатку багато хто в Німеччині сумнівався, що міністерство оборони ФРН зуміє дбайливо і швидко освоїти виділені йому колосальні кошти. Аж надто неповоротким і повільним показало себе в минулому Федеральне відомство з озброєнь, інформаційних технологій та використання Бундесверу (BAAINBw) у Кобленці. Воно, власне, займається розміщенням військових замовлень на підприємствах ВПК. Крім того, до завдання відомства, в якому працюють майже 11 тисяч осіб, входять обслуговування закупленої бойової техніки, її ремонт і постачання запчастин.

"Рушниці стріляють, літаки літають"

Протягом перших 12 місяців після створення фонду, дорікав у березні цього року канцлеру лідер парламентської опозиції, голова ХДС Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), зі 100 мільярдів були "витрачені лише 600 мільйонів, а подальші замовлення змушують на себе чекати".

Але тепер, схоже, справа зрушила з мертвої точки. 17 серпня призначена тільки в квітні новим шефом BAAINBw Аннете Леніґ-Емден (Annette Lehnigk-Emden) розповіла журналістам про те, що на дві третини спеціального фонду замовлення вже розміщені, а решту кошторису зверстають до кінця наступного року. Замовлені нові озброєння та оснащення почнуть, за її словами, надходити у 2024 - 2025 роках, але деякі бойові системи - лише згодом, не раніше 2026 року.

Точність стрільби чергами з автомата G36 фірми Heckler und Koch залишає бажати кращого Фото: picture-alliance/dpa/A. Burgi

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Водночас Леніґ-Емден постаралася розвіяти сумніви німецьких ЗМІ, які часто писали про проблеми з оснащенням Бундесверу якісною бойовою технікою - про підводні човни, що ржавіють у солоній воді, вертольоти, що часто ламаються, дула автоматів, які гнуться під час стрільби чергами, про всі 18 нових БМП Puma, що вийшли з ладу під час маневрів. "Рушниці стріляють, літаки літають", - запевнила голова BAAINBw.

Американські F-35 замінять Tornado

Найбільша стаття витрат спецфонду Бундесверу - це, очевидно, американські багатофункціональні винищувачі-бомбардувальники п'ятого покоління F-35, здатні нести ядерну зброю. Бюджетний комітет Бундестагу ще наприкінці минулого року дав дозвіл на закупівлю для Бундесверу 35 літаків американської компанії Lockheed Martin на 10 мільярдів євро.

F-35 вважаються найсучаснішими у світі бойовими літаками. Німеччина замінить ними флот винищувачів Tornado, які перебувають на озброєнні ВПС Німеччини вже понад 40 років.

Ізраїльська система ППО прикриє небо Європи

Ще одне велике придбання - ізраїльська система протиракетної оборони Arrow 3. Орієнтовна вартість контракту - приблизно 4 мільярди євро.

Переговори щодо закупівлі Берліном цієї системи ППО почалися невдовзі після російського збройного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Але була потрібна згода Вашингтона, оскільки в розробці Arrow 3 брав участь американський концерн Boeing. Дозвіл зі США надійшов лише 17 серпня, як повідомило ізраїльське міністерство оборони.

Журнал Der Spiegel називає цю систему "новим розділом у німецькій та європейській ППО". Перші елементи єдиної протиповітряної парасольки для Європи США почали створювати на її південно-східному фланзі, розміщуючи зокрема в Румунії комплекси захисту від потенційних ракетних атак з Ірану. Німецький внесок покликаний прикрити, крім самої Німеччини, весь північний схід Євросоюзу, включно з Польщею та країнами Балтії.

Пускова платформа системи ППО Arrow 3 Фото: ZUMA/IMAGO

Система Arrow 3 спроможна вражати ракети супротивника на відстані 2400 кілометрів і на висоті понад 100 кілометрів. Така дальність робить цю протиракетну систему майже незалежною від її дислокації. У разі тривоги керовані протиракети можуть бути запущені ще до виявлення цілі та наведені на неї вже у польоті. Навіть у разі промаху ціль може бути при зближенні вражена вибухом осколкової боєголовки.

В Ізраїлі система Arrow 3 була розміщена в першу чергу для відбиття можливих атак іранських атомних ракет середньої дальності.

Нові вертольоти, фрегати та танки

Розміщено також замовлення на нові важкі транспортні вертольоти, яких давно потребували німецькі ВПС. Вибір припав на CH-47F Chinook американського виробника Boeing. CH-47F - це остання версія перевіреної часом моделі, що присутня на ринку, але постійно вдосконалюється.

Військово-морським силам обіцяно додаткові підводні човни U212, фрегати, корвети та багатоцільові бойові катери. У сухопутних військах буде оновлено парк бойових машин піхоти та бронетранспортерів, танків і самохідних гаубиць. У довгостроковій перспективі намічено спільну з Францією розробку наступника основного бойового танка Leopard 2. Вже розміщено замовлення на закупівлю нових танків та самохідок PzH 2000 замість переданих Україні з арсеналів Бундесверу.

Вертоліт CH-47F Chinook Фото: Lewis Joly/dpa/picture alliance

Частину фонду "з'їдають" інфляція та відсотки за кредит

Сума у 100 000 000 000 євро вражає. Але багато експертів вважають її недостатньою для вирішення оборонних завдань на тлі агресії Росії проти України та загрози європейському мирному порядку.

Більше того, за підрахунками мюнхенського Інституту економічних досліджень ifo, реально на потреби Бундесверу буде додатково витрачено приблизно половину всього фонду. 33 відсотки усієї суми, вказують в інституті, мають компенсувати скорочення оборонного бюджету ФРН. Причому не лише колишні. З урахуванням інфляції, коштів у Бундесверу цього року стало реально навіть менше, ніж було 2022-го.

Плюс бухгалтерські хитрощі. Так, пише ifo, і без того заплановані на торік інвестиції міноборони в нову бойову техніку фактично перейшли до спеціального фонду - на 2024 рік від них залишилися лише три мільярди.

До того ж 100 мільярдів взято в кредит, який теж коштує грошей. Експерт аналітичного центру Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) Рафаель Лосс (Rafael Loss) зазначає, що вже торік з виділених 100 мільярдів не менше 8 млрд планували направити на сплату відсотків за взятим урядом кредитом. Але зі зростанням облікових ставок цього року сума відсотків вже зросла до 13 мільярдів. Але й це ще не все: інфляція, коливання курсу євро-долар та ПДВ ще більше зменшують можливості для закупівель, тож власне на придбання озброєнь у Бундесверу залишиться 50-70 мільярди євро.