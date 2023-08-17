Ізраїль продасть Німеччині систему ППО Arrow 3

США схвалили продаж ФРН ізраїльської системи ПРО Arrow 3. Німеччина заплатить за неї 3,5 мільярда євро. Це наразі найбільша оборонна угода Ізраїлю.

США дозволили Ізраїлю продати спільно розроблену гіперзвукову систему протиракетної оборони (ПРО) Arrow 3 Німеччині. Про це в четвер, 17 серпня, повідомило ізраїльське міністерство оборони.

Переговори про закупівлю Берліном цієї системи почалися незабаром після розв'язання Росією повномасштабної війни проти України. Схвалення США залишалося останньою великою перешкодою на шляху до підписання контракту між Ізраїлем і Німеччиною.

Його укладуть ізраїльське та німецьке міноборони і компанія Israel Aerospace Industries. Це буде найбільша оборонна угода Ізраїлю. ФРН придбає Arrow 3 за 3,5 мільярда доларів. Фінансування здійснюватиметься зі спеціального фонду для закупівлі сучасних озброєнь Бундесверу (німецькі збройні сили). Цей фонд був створений як відповідь на російське вторгнення в Україну.

Arrow 3 - перехоплювач, призначений для збивання над земною атмосферою балістичних ракет, випущених з відстані до 2400 кілометрів. Система здатна вражати цілі на висоті понад 100 кілометрів. Вона має бути готовою до використання в Німеччині до кінця 2025 року. За ініціативою ФРН Arrow 3 має стати частиною європейської системи протиповітряної оборони (ППО).