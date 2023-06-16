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Німеччина пообіцяла Україні додаткові ракети до ЗРК Patriot

Валерій Сааков
2 год. тому

Україна отримає від Німеччини ще 64 керовані ракети для системи ППО Patriot, пообіцяв міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. За його словами, боєприпаси мають надійти негайно.

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Берлін пообіцяв Києву додаткові ракети до Patriot
Берлін пообіцяв Києву додаткові ракети до PatriotФото: IMAGO

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) пообіцяв Україні подальшу військову допомогу задля протидії російським повітряним атакам. Відповідну заяву він зробив у п'ятницю, 16 червня, в кулуарах зустрічі міністрів оборони країн-членів Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Брюсселі.

За словами Пісторіуса, уряд Німеччини "вирішив, що ми негайно надамо ще 64 керовані ракети для систем Patriot". Зенітний ракетний комплекс (ЗРК) "Патріот" Берлін передав Збройним силам України (ЗСУ) в квітні.

Додаткові ракети Пісторіус назвав "дуже важливим знаком" на підтримку успішних зусиль ЗСУ в галузі протиповітряної оборони (ППО). Він наголосив, що таким чином ФРН надає Києву "сталу підтримку в цій конкретній фазі війни", маючи на увазі український контрнаступ, пише AFP.

Чотири німецькі "Леопарди" ЗСУ передасть Іспанія

Тим часом у міністерстві оборони Іспанії повідомили про рішення передати Україні більше бронетехніки. Як зазначається в повідомленні пресслужби відомства, з Іспанії відправлять 20 бронетранспортерів (БТР), які вже 19 червня прибудуть до Польщі, а звідти - до України. Вони стануть доповненням до 40 вже переданих.

Крім того, Мадрид передасть Києву ще чотири німецькі танки Leopard 2А4, які відбули капітальний ремонт. Навесні Україна отримала від Іспанії шість з десяти обіцяних "Леопардів".

Іспанське міноборони також оголосило передачу ЗСУ польового шпиталю, розрахованого на те, щоби забезпечити цілу бригаду можливістю надання невідкладної хірургічної та інших видів медичної допомоги. Перед передачею планується провести в Іспанії тренінг для українських військовослужбовців, які відповідатимуть за його функціонування.

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