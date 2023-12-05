Нідерланди запевнили Україну у підтримці її вступу в ЄС

Під час візиту до Києва очільниця МЗС Нідерландів Ганке Брюїнс Слот також повідомила про виділення 2,5 мільярда євро на підтримку України у 2024 році.

Нідерланди позитивно ставляться до рекомендацій Європейської комісії розпочати з Україною переговори про її членство в ЄС. Про це у Києві у вівторок, 5 грудня, заявила міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот.

"Ми позитивно ставимося до рекомендацій Європейської комісії щодо відкриття переговорів про членство з Україною, тому що ваше майбутнє з нами", - сказала Слот на пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою, цитує "Інтерфакс-Україна".

Глава МЗС Нідерландів відзначила, "наскільки вражаючими були зусилля України щодо проведення необхідних реформ за таких складних обставин". Вона запевнила, що Нідерланди будуть з Україною "протягом усього процесу".

Дмитро Кулеба, своєю чергою, зазначив, що Нідерланди "просуватимуть" не тільки вступ України до ЄС, а й втілення "формули миру", і також продовжуватимуть надавати їй військову допомогу.

2,5 мільярда євро і F-16

Крім того, Слот повідомила, що Нідерланди виділяють 2,5 мільярда євро на підтримку України у 2024 році. "Будьте впевнені в нашій підтримці. Ваша боротьба - це наша боротьба, а ваша безпека - наша безпека. Саме тому уряд Нідерландів виділив 2,5 мільярда євро на підтримку України у 2024 році", - сказала Слот.

Також міністри обговорили питання передачі Україні винищувачів F-16 та підготовку українських пілотів, наголошується у повідомленні пресслужби МЗС України. Кулеба зазначив, що Нідерланди вже почали передачу літаків F-16 до навчального центру у Румунії, а також допомагають у розбудові відповідної інфраструктури. "Сьогодні я отримав запевнення, що ті зобов'язання, які взяли на себе Нідерланди щодо передачі Україні літаків F-16, будуть виконані. І ми вдячні нідерландській стороні за це", - наводяться у повідомленні слова міністра.

Глава МЗС України також висловив вдячність уряду Нідерландів за вагомий внесок у посилення української протиракетної та протиповітряної оборони, постачання Україні додаткових ракет та озброєння.

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Під час візиту до Києва Слот з Кулебою відвідали навчальний центр артилерії, а також Бучу на Київщині. "Я відвідала місце масового поховання й була на церемонії пам'яті жертв в Андріївській церкві. Таке місце не залишає сумнівів у тому, що таке зло й на що воно здатне. І також показує, наскільки важливо боротися за справедливість. Вражає, наскільки ви сповнені рішучості продовжувати відповідати на ці величезні виклики", - заявила нідерландська міністерка.