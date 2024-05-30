Нічний удар РФ: У Харкові перебитий газогін, є постраждалі

Війська РФ в ніч на 30 поцілили по газогону у Харкові, на місці влучання зайнялася пожежа. Попередньо, чотири людини постраждали.

Війська РФ в ніч на четвер, 30 травня, завдали низки ударів по Харкову, пошкодивши критичну інфрастуктуру міста, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"На місці прильоту пожежа, перебитий газогін, постраждали й навколишні будинки - бачимо багато вибитих вікон. Вранці буде поквартирний обхід - дізнаємось детальніше", - зазначив він у Telegram-каналі. Згодом Терехов уточнив, що внаслідок прильоту у Харкові, попередньо, постраждало чотири людини.

Своєю чергою, голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов зазначив, що загалом по Харкову та області російська армія вночі випустила вісім ракет з території Бєлгорода.

За його словами, війська РФ завдали ударів також по селищу Мала Данилівка, поціливши в будівлю ферми. Як уточнив селищний голова Малої Данилівки Олександр Гололобов в дописі у Facebook, в одному з населених пунктів громади пролунало п'ять потужних вибухів. Постраждав житловий мікрорайон, магазини, медичний заклад, приміщення бібліотеки, спортивної школи. Минулося без постраждалих, повідомив він.

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Нагадаємо, 29 травня завершилися пошуково-рятувальні роботи на місці удару керованими авіаційними бомбами (КАБ), якого війська РФ завдали по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Внаслідок удару загинули 12 чоловіків і сім жінок, серед жертв були 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка.