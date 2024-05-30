Масована атака військ РФ: ППО збила сім ракет та 32 "шахеди"

Війська РФ в ніч на 30 травня війська РФ випустили по Україні вісім зенітних ракет, 11 крилатих ракет та 32 "шахеди". Як повідомили у командуванні Повітряних сил, сили ППО збили всі дрони та сім крилатих ракет.

Війська РФ у ніч на четвер, 30 травня, завдали ракетно-дронового удару по військових об’єктах та критичній інфраструктурі України. Як повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), для удару були застосованівісім зенітних керованих ракет С-300/С-400, які були випущені по Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС та 32 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

У відбитті атаки брали участь зенітно-ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито сім крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних БпЛА "Shahed-131/136" у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей", - повідомили у Повітряних силах.

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Семеро людей постраждали внаслідок удару по Харкову

Внаслідок ракетних ударів по Харкову та селищу Мала Данилівка Харківського району були частково зруйновані нежитлові будівлі та інші об'єкти цивільної інфраструктури, зайнялося кілька пожеж, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). За попередніми даними, в результаті удару по Харкову постраждали семеро людей людей.

Зранку міський голова Харкова Ігор Терехов повідомляв, що війська РФ поцілили у газогін, руйнувань також зазнали навколишні будинки. Очільник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у ранковому зведенні зазначив, що у Харкові війська РФ поцілили у дві локації, часткових руйнувань зазнала двоповерхова адміністративна будівля комунального підприємства. Загалом, легких ушкодженнь зазнали шість жінок та чоловік, додав він.

У селищі Мала Данилівка, за його даними, було зруйновано будівлю кінно-спортивного клубу та частково пошкоджено будівлю гуртожитку.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, своєю чергою, повідомив, що вночі українські військові збили над територією області сім "шахедів", через падіння уламків у Дніпровському районі були пошкоджені приватний будинок та лінія електропередач.