  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиУкраїна

Масована атака військ РФ: ППО збила сім ракет та 32 "шахеди"

Дмитро Шварц
30 травня 2024 р.

Війська РФ в ніч на 30 травня війська РФ випустили по Україні вісім зенітних ракет, 11 крилатих ракет та 32 "шахеди". Як повідомили у командуванні Повітряних сил, сили ППО збили всі дрони та сім крилатих ракет.

https://p.dw.com/p/4gRJz
Робота мобільної вогневої групи, березень 2024 року
Робота мобільної вогневої групи (архівне фото)Фото: Gleb Garanich/REUTERS

Війська РФ у ніч на четвер, 30 травня, завдали ракетно-дронового удару по військових об’єктах та критичній інфраструктурі України. Як повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), для удару були застосованівісім зенітних керованих ракет С-300/С-400, які були випущені по Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС та 32 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

У відбитті атаки брали участь зенітно-ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито сім крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних БпЛА "Shahed-131/136" у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей", - повідомили у Повітряних силах.

Читайте також: Потреби України у ППО закриті лише на чверть - Зеленський

Семеро людей постраждали внаслідок удару по Харкову 

Внаслідок ракетних ударів по Харкову та селищу Мала Данилівка Харківського району були частково зруйновані нежитлові будівлі та інші об'єкти цивільної інфраструктури, зайнялося кілька пожеж, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). За попередніми даними, в результаті удару по Харкову постраждали семеро людей людей.

Зранку міський голова Харкова Ігор Терехов повідомляв, що війська РФ поцілили у газогін, руйнувань також зазнали навколишні будинки. Очільник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у ранковому зведенні зазначив, що у Харкові війська РФ поцілили у дві локації, часткових руйнувань зазнала двоповерхова адміністративна будівля комунального підприємства. Загалом, легких ушкодженнь зазнали шість жінок та чоловік, додав він.

У селищі Мала Данилівка, за його даними, було зруйновано будівлю кінно-спортивного клубу та частково пошкоджено будівлю гуртожитку.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, своєю чергою, повідомив, що вночі українські військові збили над територією області сім "шахедів", через падіння уламків у Дніпровському районі були пошкоджені приватний будинок та лінія електропередач. 

"Міни вибухають щодня": як розміновують Довгеньке

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Пускові установки ЗРК IRIS-T SLM і IRIS-T SLS

Німеччина передала Україні ще один ЗРК IRIS-T

Німеччина передала Україні ще один ЗРК IRIS-T

Новий ЗРК IRIS-T разом із нещодавно поставленим Patriot зміцнить протиповітряну оборону України, зауважив Борис Пісторіус. Це вже п'ятий комплекс цього типу, наданий Києву Берліном.
Політика25 травня 2024 р.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Столтенберг: Україні треба дозволити бити по РФ західною зброєю

Столтенберг: Україні треба дозволити бити по РФ західною зброєю

Союзникам України настав час подумати, чи не зняти "деякі з обмежень" на використання нею західної зброї, заявив генсек НАТО.
Політика25 травня 2024 р.
Зенітний ракетний комплекс Patriot

Нідерланди з допомогою партнерів хочуть зібрати ЗРК Patriot для України

Нідерланди з допомогою партнерів хочуть зібрати ЗРК Patriot для України

Нідерланди ведуть переговори з партнерами, які мають Patriot, щоб разом зібрати повну систему для України.
Конфлікти28 травня 2024 р.