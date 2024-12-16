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КонфліктиУкраїна

Нічна атака РФ: ППО України збила 27 з 49 дронів

Дмитро Шварц
16 грудня 2024 р.

РФ у ніч на 16 грудня атакувала Україну 49-ма "шахедами" та дронами інших типів. Повітряні сили повідомили про збиття 27 БпЛА у шести областях, а ще 19 дронів були локаціно втрачені. Влучань не зафіксовано.

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Мобільна вогнева група, вересень 2024 року
За даними Повітряних сил, минулої ночі з 49 російських дронів було збито 27Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

РФ у ніч на понеділок, 16 грудня, атакувала Україну 49-ма ударними дронами типу "Shahed" і безпілотниками інших типів. Як повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ), станом на 8:30 понеділка було збито 27 "шахедів" та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській та Дніпропетровській.

Окрім цього, через активну протидію Сил оборони 19 ворожих безпілотників були локаційно втрачені та не досягли своїх цілей, а ще три БпЛА на момент публікації звіту перебували в повітрі.

"Влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила", - заявило командування Повітряних сил ЗСУ. 

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Нагадаємо, що війська РФ вранці напередодні, 15 грудня, атакували об'єкт інфраструктури у Миколаєві ударним безпілотником типу "Shahed 131/136", внаслідок чого двоє працівників підприємства отримали поранення.

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