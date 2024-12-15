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У Миколаєві дрон влучив в об'єкт інфраструктури: є поранені

Дмитро Шварц
15 грудня 2024 р.

РФ вранці 15 грудня атакувала об'єкт інфраструктури в Миколаєві "шахедом", внаслідок чого поранені двоє працівників підприємства. Загалом, в ніч на 15 грудня РФ атакувала Україну ракетою С-300 та 108-ма дронами.

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Ліквідація наслідків атаки РФ на Миколаїв, 17 листопада 2024 року
У Миколаєві після дронової атаки РФ поранено двох працівників інфраструктурного об'єктуФото: UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE/HANDOUT/AFP

Війська РФ вранці неділі, 15 грудня, атакували об'єкт інфраструктури у Миколаєві ударним безпілотником типу "Shahed 131/136", внаслідок чого двоє працівників підприємства отримали поранення. "Сьогодні, 15 грудня, о 6:57 ворог атакував місто БпЛА типу "Shahed 131/136". Є пошкодження на об'єкті інфраструктури. Поранено двох працівників", - зазначив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич також підтвердив інформацію очільника ОВА.

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РФ атакувала Україну ракетою С-300 та 108-ма дронами

За повідомленням командування Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ), у ніч на 15 грудня РФ атакувала Україну зенітною керованою ракетою С-300 та 108-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів.

Станом на 8:30 неділі Повітряні сили підтвердили збиття 56 "шахедів" та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській. Також повідомляється, що через активну протидію Сил оборони 49 ворожих дронів були локаційно втрачені на території України, а ще три - повернулось у Росію.

"Через падіння збитих БпЛА пошкоджено об’єкт інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, автівки та майно громадян у кількох регіонах України", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

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