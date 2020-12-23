"Недільна прогулянка" у Білорусі супроводжується затриманнями

У Білорусі тривають протести проти результатів президентських виборів, які відбулися в серпні. У неділю, 27 грудня, в столиці країни Мінську та інших білоруських містах протестувальники знову вийшли на акції протесту.
Білоруська "Координаційна рада", створена за ініціативою Світлани Тихановської, висловила подяку жителям країни, які вийшли на цю "заключну недільну прогулянку в 2020 році".
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"Спасибі всім, хто вчергове вийшов показати, що нас багато; що ми не згодні з тим, що відбувається в нашій країні; що ми солідарні з тими, хто зараз перебуває під вартою і не зустріне Новий рік з близькими, - йдеться у зверненні на сайті Ради. - На жаль, сьогодні також сталися поодинокі затримання. Нинішній владі складно прийняти, що їх єдина протидія не зупинить білорусів - вони продовжують виходити навіть після тисяч затриманих, штрафів і відсидженої доби".
"Ми знаємо, що в Новий Рік білоруси йдуть з однією спільною мрією, і впевнені, що нас не зупинити на цьому шляху", - наголошується на зверненні до білорусів.
Правозахисники повідомляють про затримання
Білоруський правозахисний центр "Вясна" навів відомі до цього часу випадки затримань під час протестів 27 грудня. Зокрема, у Жовтневому РУВС Мінська перебувають восьмеро людей, також відомо про щонайменше п'ятьох затриманих біля станції метро "Пушкінська".
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Затримання також проводилися у містах Брест, Смолевичі і Світлогорськ, повідомляють правозахисники.
МВС Білорусі перейшло на посилений режим
Міністерство внутрішніх справ Білорусії перейшло на посилений варіант несення служби у зв'язку новорічними та Різдвяними святами, готове реагувати і на несанкціоновані акції протесту, якщо вони будуть проходити, передає агенція "Інтефакс-Захід".
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"Ми перейшли на посилений варіант несення служби з урахуванням новорічних і різдвяних свят. Акценту немає на якісь несанкціоновані масові заходи, але, якщо вони будуть проводитися, то, звичайно, буде відповідне реагування", - повідомила офіційна представниця МВС Ольга Чемоданова в неділю, коментуючи заходи реагування на можливі протестні акції у Білорусі у святкові дні.
Протести у Білорусі
У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів і вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.
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У жовтні Євросоюз запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії щодо учасників протестів. До санкційного списку потрапили, зокрема, глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб. 17 грудня Рада ЄС схвалила третій пакет санкцій проти режиму Лукашенка - візові та майнові заборони щодо ще 29 фізичних осіб, а також вперше - проти цілої низки підприємств.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Послання для Лукашенка
Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Біло-червоно-білий прапор як символ протестів
Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Як використовують головний символ протесту в Білорусі
Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мирна революція в кожному дворі
Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мінські "діджеї змін"
В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Одяг на балконі - з політичним підтекстом
Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Назви ЗМІ - на сміттєвих баках
На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Написи на стінах - популярна форма протесту
Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Колективні графіті
Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Політична боротьба на рівні символів
Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Протести в Білорусі тривають
Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.
Автор: Наталія Позднякова