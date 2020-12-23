"Недільна прогулянка" у Білорусі супроводжується затриманнями

У Білорусі тривають протести проти результатів президентських виборів, які відбулися в серпні. У неділю, 27 грудня, в столиці країни Мінську та інших білоруських містах протестувальники знову вийшли на акції протесту.

Білоруська "Координаційна рада", створена за ініціативою Світлани Тихановської, висловила подяку жителям країни, які вийшли на цю "заключну недільну прогулянку в 2020 році".

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"Спасибі всім, хто вчергове вийшов показати, що нас багато; що ми не згодні з тим, що відбувається в нашій країні; що ми солідарні з тими, хто зараз перебуває під вартою і не зустріне Новий рік з близькими, - йдеться у зверненні на сайті Ради. - На жаль, сьогодні також сталися поодинокі затримання. Нинішній владі складно прийняти, що їх єдина протидія не зупинить білорусів - вони продовжують виходити навіть після тисяч затриманих, штрафів і відсидженої доби".

"Ми знаємо, що в Новий Рік білоруси йдуть з однією спільною мрією, і впевнені, що нас не зупинити на цьому шляху", - наголошується на зверненні до білорусів.

Правозахисники повідомляють про затримання

Білоруський правозахисний центр "Вясна" навів відомі до цього часу випадки затримань під час протестів 27 грудня. Зокрема, у Жовтневому РУВС Мінська перебувають восьмеро людей, також відомо про щонайменше п'ятьох затриманих біля станції метро "Пушкінська".

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Затримання також проводилися у містах Брест, Смолевичі і Світлогорськ, повідомляють правозахисники.

МВС Білорусі перейшло на посилений режим

Міністерство внутрішніх справ Білорусії перейшло на посилений варіант несення служби у зв'язку новорічними та Різдвяними святами, готове реагувати і на несанкціоновані акції протесту, якщо вони будуть проходити, передає агенція "Інтефакс-Захід".

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"Ми перейшли на посилений варіант несення служби з урахуванням новорічних і різдвяних свят. Акценту немає на якісь несанкціоновані масові заходи, але, якщо вони будуть проводитися, то, звичайно, буде відповідне реагування", - повідомила офіційна представниця МВС Ольга Чемоданова в неділю, коментуючи заходи реагування на можливі протестні акції у Білорусі у святкові дні.

Протести у Білорусі

У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів і вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

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У жовтні Євросоюз запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії щодо учасників протестів. До санкційного списку потрапили, зокрема, глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб. 17 грудня Рада ЄС схвалила третій пакет санкцій проти режиму Лукашенка - візові та майнові заборони щодо ще 29 фізичних осіб, а також вперше - проти цілої низки підприємств.

Дивитись відео 05:23 Поділитись Сто днів протестів у Білорусі: чому Лукашенко все ще при владі (20.11.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3lXhM Сто днів протестів у Білорусі: чому Лукашенко все ще при владі (20.11.2020)