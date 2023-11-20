НАТО вивчає можливість збільшення контингенту у Косові

Через напруженість у регіоні НАТО вивчає, чи потрібно збільшити присутність на Балканах на постійній основі.

НАТО проводить переоцінку рівня своєї військової присутності на Західних Балканах і розглядає можливість збільшення свого контингенту в Косові, повідомив на пресконференції в Пріштіні в понеділок, 20 листопада, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

"Наразі ми розглядаємо питання, чи потрібно нам збільшити присутність військ на постійній основі, щоб гарантувати, що ситуація не вийде з-під контролю і не призведе до нового насильницького конфлікту у Косові чи у всьому регіоні", - заявив Столтенберг.

Міжнародні сили під керівництвом НАТО, відповідальні за забезпечення стабільності в Косові (KFOR), діють з 1999 року і налічують понад 4500 військовослужбовців із 27 країн, нагадує агентство Reuters. Після загострення ситуації в регіоні у вересні цього року НАТО направило до Косово додатково близько 200 солдатів.

Загострення конфлікту у Косові

Переважна більшість населення Косова, що становить 1,8 мільйона людей, є етнічними албанцями. У країні також проживає 120 тисяч сербів, переважно на півночі. 2008 року Косово в односторонньому порядку проголосило свою незалежність від Сербії. Її визнали понад 100 держав, включаючи Німеччину. Сербія до цього переліку не входить і, як і раніше, намагається повернути свою колишню провінцію. Зокрема, сербська влада періодично натягає на можливість військового втручання у справи Косова і навіть підводить до кордону війська на тлі конфліктів за участі сербів.

Близько 50 тисяч сербів, які мешкають на півночі Косова, не визнають інститути Пріштіни і вважають Белград своєю столицею, зазначає Reuters. На цьому ґрунті в регіоні регулярно виникають конфлікти. У вересні влада Косова повідомила, що поліція вступила в бій з 30 озброєними сербами, які увірвалися в косовське село Баньська і забарикадувалися в сербському православному монастирі. Трьох нападників і одного поліцейського було вбито.

У травні після місцевих виборів в косовському муніципалітеті Звечан сталися сутички між етнічними сербами та миротворцями KFOR під час спроби перших захопити адмінбудівлю. Постраждали 25 миротворців. Також відбувалися сутички між поліцією Косова і сербами.

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