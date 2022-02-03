НАТО: Росія перекинула в Білорусь 30 тисяч солдатів

Впродовж останніх днів Росія перекинула до Білорусі близько 30 тисяч військовослужбовців та сучасне озброєння. Про це заявив генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Північної Македонії Димитаром Ковачевським у четвер, 3 лютого.

"Впродовж останніх днів ми бачили значне переміщення російських військових сил до Білорусі. Це є найбільшим російським розміщенням там з часів холодної війни", - цитує Столтенберга сайт НАТО. За словами генсека, йдеться про 30 тисяч боєздатних військових, сили спеціальних операцій, системи протиповітряної оборони С-400, бойові реактивні літаки, в тому числі Су-35, та ракетні системи подвійного призначення "Іскандер" (призначені для ведення як звичайної, неядерної, так і ядерної війни. - Ред.).

Столтенберг наголосив, що НАТО продовжує закликати Росію до деескалації. "Будь-яка подальша російська агресія (щодо України. - Ред.) матиме серйозні наслідки", - попередив він. При цьому генсек додав, що Північноатлантичний Альянс готовий до змістовного діалогу.

Україна не очікує провокацій від Білорусі

Своєю чергою міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українська розвідка уважно спостерігає за переміщеннями збройних сил РФ, фіксує всі зміни і порівнює їх з даними розвідок країн-партнерів. "Сьогодні ми вздовж кордонів України з РФ та Білоруссю не спостерігаємо формування якихось ударних угруповань. Ймовірність значної ескалації станом на сьогоднішній день розглядається як низька", - запевнив він у четвер на брифінгу в Києві.

Міністр оборони України Олексій Резніков

Водночас Резніков додав, що Україна адаптована до зміни ситуації. "Наші збройні сили, прикордонники, Нацгвардія, поліція, Служба безпеки України готові. Ми спостерігаємо у всіх п’яти областях, які межують із дружньою нам Білоруссю", - сказав він.

Міністр зауважив, що Україна не планує здійснювати жодних провокацій щодо Білорусі і не очікує жодних провокацій з боку Білорусі. "Маємо надію, що перебування там російських військ буде носити тимчасовий характер і вони після навчань вийдуть з території Білорусі. Тому що це в інтересах незалежності і суверенності Республіки Білорусь", - наголосив він.

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Союзна рішучість-2022

1 лютого в Білорусі стартував перший етап перевірки сил реагування Союзної держави Росії та Білорусі "Союзна рішучість-2022", під час якого військовослужбовці країн відпрацьовують "боротьбу з незаконними формуваннями". Основний етап навчань пройде 10-20 лютого, під час якого підрозділи відпрацюють умовну відсіч зовнішньої агресії на південному та західному кордонах Білорусі.

Напередодні Столтенберг заявив, що перекидання російських військ у Білорусь можуть використати для подальшого вторгнення на територію України. Москва та Мінськ це заперечують та стверджують, що спільні навчання жодної загрози не становлять.

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