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Фото: Fotolia/apops
ЗлочинністьУкраїна

Трухін визнав провину у ДТП і перерахує ЗСУ 6 млн гривень

Максим Сидоржевський
48 хв. тому

САП пропонує суду затвердити угоду між прокурором і депутатом ВР Олександром Трухіним, в рамках якої він заплатить штраф, а також перерахує чималу суму на потребу армії.

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Народний депутат Верховної Ради фракції "Слуга народу" Олександр Трухін визнав свою провину в спробі підкупу патрульних поліцейських і пішов на угоду зі слідством, повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Денис Демків. Тому під час засідання суду у середу, 22 лютого, він попросив Вищий антикорупційний суд (ВАКС) затвердити угоду між прокурором і Трухіним про визнання винуватості у справі та застосувати до депутата покарання у вигляді 68 тисяч гривень штрафу.

Прокурор зазначив, що, згідно з умовами угоди, Трухін перерахує на потреби Збройних сил України шість мільйонів гривень, а також кошти у розмірі 50 тисяч гривень, які він вніс як заставу. Після вироку суду Трухіна також позбавлять мандата депутата Верховної Ради, повідомляють "Українські новини".

Справа про підкуп поліцейських Трухіним

Раніше Трухін вирішив укласти угоду з прокурором про визнання винуватості у справі про спробу підкупу патрульних поліцейських. У вересні 2022 року Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та САП повідомили йому про підозру у спробі підкупу патрульних після дорожньо-транспортної пригоди за його участю в Києві.

Читайте також: ДТП з Трухіним: ДБР викликало на допит патрульного через відео з місця аварії

Наприкінці січня, в той час, коли було призначено судове засідання у справі за обвинуваченням політика у підкупі поліцейських, Трухін виїхав за кордон "у відрядження". А на початку січня депутат не з'явився на перше судове засідання з розгляду справи, бо, за словами адвоката, "раптом відчув себе зле".

23 серпня 2021 року Трухін став учасником ДТП дорогою з Полтави до Києва, в якій постраждали шестеро осіб. Згодом Трухін заявив, що не був за кермом автомобіля, який, ймовірно, спричинив ДТП. Журналісти видання "Українська правда" 1 лютого 2022 року оприлюднили відео з камери поліцейського Сергія Петрика, який  оформляв ДТП за участю Трухіна. На запису депутат пропонував правоохоронцю хабар за можливість залишити місце аварії. У партії "Слуга народу" після оприлюднення відео з нагрудної камери поліцейського повідомили про виключення Трухіна з партії. Згодом це рішення підтримав президент України Володимир Зеленський.

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