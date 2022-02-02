"Повинні відповідати": Зеленський прокоментував відео про ДТП з Трухіним

Президент України Володимир Зеленський очікує від правоохоронних органів, що народний депутат від провладної "Слуги народу" Олександр Трухін відповідатиме перед законом за участь у ДТП, що сталася у серпні, в результаті якої постраждали шестеро людей. Про це він сказав у середу, 2 лютого, відповідаючи на запитання журналістів під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Києві.

"Це питання справедливості. Незалежно від того, депутат чи чиновник, чи будь-яка людина будь-якої професії, всі повинні бути рівними перед законом, тому всі повинні відповідати. І всі, повірте мені, точно будуть відповідати за це", - сказав він.

Зеленський додав, що цілком підтримує реакцію очільника парламентської фракції "Слуги народу" Давида Арахамії та партії на відео з Трухіним після ДТП, яке онлайн-видання "Українська правда" оприлюднило ввечері 1 лютого. Трухіна варто виключити з партії, вважає глава держави. Депутат має бути прикладом і нести особливу відповідальність за свої дії, наголосив Зеленський.

Реакція правоохоронців на відео з Трухіним

У міністерстві внутрішніх справ (МВС) заявили, що кримінальне провадження в справі про ДТП, в якому фігурує Трухін , належить до підслідності Державного бюро розслідувань (ДБР). "Наголошуємо, що всі намагання представляти суть справи так, що нібито народний депутат України О. Трухін про щось намагався "домовитись" із міністром внутрішніх справ України не відповідають дійсності", - йдеться у заяві міністерства.

У свою чергу в ДБР заявили, що в розпорядженні слідства не було матеріалів, оприлюднених журналістами. В Бюро кажуть, що оприлюднене відео "буде витребувано у законному порядку" і досліджене, а діям, зафіксованим на ньому, нададуть юридичну оцінку. Натомість генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила, що доручила зареєструвати кримінальне провадження. Розслідування вестиме Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

Тим часом фракція "Слуга народу" ініціювала проведення позачергового засідання Верховної Ради, щоб заслухати керівництво правоохоронних органів щодо справ народних депутатів, зокрема й Трухіна.

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Нагадаємо, що 23 серпня Трухін став учасником ДТП дорогою з Полтави до Києва, в якій постраждали шестеро осіб. Попри резонанс у ЗМІ Трухін та провоохоронні органи більше тижня не коментували подію, тим часом новини по неї раптово водночас "зачистили" близько 30 видань.

Згодом Трухін заявив, що не був за кермом авто. Правоохоронні органи відкрили справу та почали шукати відео з місця події, оскільки, за їхньою інформацією, дорожні камери на відповідній ділянці не працювали. При цьому про результати розслідування до цих пір офіційно не повідомлялося.

Згідно з оприлюдненим журналістським розслідуванням, яке містить відео з нагрудних камер поліцейських на місці ДТП, Трухін намагався покинути місце аварії зі словами "давай я тихенько в ліс піду", пропонуючи поліцейському "про всяк випадок відвантажити 150 (тисяч - Ред.), просто як бонус". Потім він обіцяв "поговорити" з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським. Депутат також відмовився пройти тест на алкоголь, посилаючись на те, що не був за кермом автівки, яка спровокувала ДТП, хоча свідки стверджують протилежне.