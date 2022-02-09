Поліцейські на допиті не підтвердили пропозицію Трухіним хабаря - ДБР

Поліцейські під час допиту співробітниками ДБР не підтвердили інформацію щодо пропозиції хабаря від народного депутата Олександра Трухіна після ДТП. Про це у середу, 9 лютого, заявив директор ДБР Олексій Сухачов під час виступу на засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

"Під час повторного допиту поліцейські повідомили, що особисто їм кошти як неправомірну вигоду не пропонували", - цитує Сухачова "Інтерфакс-Україна".

За його словами, правоохоронців, які перебували на місці ДТП, допитали повторно 8 лютого. Директор ДБР також зазначив, що вони не надали інформації щодо того, хто саме перебував за кермом автомобіля у момент ДТП.

Службові розслідування через відео поліцейського

Сухачов повідомив, що під час перегляду відеозапису, оприлюдненого виданням "Українська правда", "слідчі ДБР не виявили інформації, яка встановлювала б нові обставини ДТП або спростовувала б уже отримані докази".

Водночас за словами Сухачова, відеозаписи містять інформацію про дії поліцейських на місці подій, які могли вплинути на встановлення обставин ДТП. Так, у ДБР кажуть, що Нацполіція раніше заявляла, що відео із нагрудного реєстратора поліцейського відсутнє. Також новим для слідчих виявився епізод, "у якому безпосередньо пан Трухін безперешкодно оглядає місце водія".

За словами директора Бюро, у зв’язку з цим слідчі ДБР ініціювали проведення двох службових розслідувань. "Щодо неподання на запит слідчого ДБР відеозапису з нагрудної камери поліцейського, а також щодо невжиття заходів для належного збереження слідів на місці події", - пояснив Сухачов.

Трухін - водій чи ні?

У ДБР запевняють, що слідчі відпрацювали увесь 300-кілометровий маршрут авто з депутатом від Полтави до місця ДТП під Києвом, та проаналізували 30 годин відеозаписів камер спостереження.

Сухачов повідомив, що камери, найбільше наближені до місця ДТП, зафіксували перебування за кермом людини у червоному одязі. "Цією особою виявився Склема Віктор Васильович (помічник депутата Полтавської обласної ради)", - сказав він. Водночас відеозаписи з камер спостереження саме неподалік місця ДТП відсутні. Через ремонт вони на цій ділянці були тимчасово демонтовані, вказують у пресслужбі ДБР.

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Відео з місця ДТП - через пів року після аварії

Журналісти видання "Українська правда" 1 лютого оприлюднили відео з камери поліцейського Сергія Петрика, який 23 серпня 2021 року оформляв ДТП за участю нардепа Трухіна. На запису депутат пропонував правоохоронцю хабар за можливість залишити місце аварії.

Згідно з відео, кілька свідків вказали на те, що за кермом автомобіля, ймовірно винуватого у ДТП, був Олександр Трухін (одягнений у темно-синій костюм. - Ред.). Сам нардеп це заперечував та зазначив, що кермував чоловік у червоній футболці.

Також на відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду", а потім обіцяє "поговорити" з главою МВС Денисом Монастирським.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час брифінгу 4 лютого заявив, що не знав про існування відео і побачив його вперше після публікації журналістського розслідування. Очільник МВС повідомив, що триває службове розслідування в поліції за фактом передачі відео журналістам, і додав, що ніхто не міг йому дзвонити з проханням "порєшать" ситуацію. "Я надзвичайно негативно ставлюся до будь-яких питань "порєшать". Мені з цього питання ніхто дзвонити не може і не буде. Якби він зателефонував мені, у той же момент був би посланий", - зазначив Монастирський.

У аварії за участю Трухіна постраждали шестеро людей

23 серпня 2021 року Трухін став учасником ДТП дорогою з Полтави до Києва, в якій постраждали шестеро осіб. Попри резонанс у ЗМІ, Трухін та правоохоронні органи понад тиждень не коментували подію, тим часом новини про неї раптово водночас "зачистили" близько 30 видань.

Згодом Трухін заявив, що не був за кермом автомобіля, який, ймовірно, спричинив ДТП. Правоохоронні органи відкрили справу та почали шукати відео з місця події, оскільки, за їхньою інформацією, дорожні камери на відповідній ділянці не працювали. При цьому про результати розслідування досі офіційно не повідомляли.

У партії "Слуга народу" після оприлюднення відео з нагрудної камери поліцейського повідомили про виключення Трухіна з партії. Пізніше це рішення підтримав президент України Володимир Зеленський.