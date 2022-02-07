ДТП з Трухіним: ДБР викликало на допит патрульного через відео з місця аварії

У Державному бюро розслідувань (ДБР) України повідомляють, що викликали поліцейського, запис із нагрудної камери якого оприлюднили журналісти, як свідка у рамках розслідування ДТП за участі народного депутата Олександра Трухіна.

"(...) Щоб спростувати неправдиву інформацію, яка сьогодні поширюється у ЗМІ, (...) жодних намірів повідомляти про підозру поліцейському слідчі не мають", - повідомила речниця ДБР Ольга Чеканова журналістам у понеділок, 7 лютого. Вона додала, що "слідчі мають намір з'ясувати у нього нові обставини у справі, які він озвучив журналістам, зокрема, чому не повідомив на попередньому допиті в ДБР цю інформацію".

За кермом була особа в одязі "червоного кольору" - ДБР

У ДБР запевняють, що вивчили матеріали з відеокамер від Полтави до Києва, які фіксували пересування автомобіля Трухіна у день ДТП 23 серпня 2021 року. "Слідчі Бюро виявили, що на всіх камерах від Полтави до Борисполя за кермом Audi A8 була людина в одязі червоного кольору", - йдеться у повідомленні на сайті ДБР.

За інформацією ДБР, зокрема, це зафіксувала й остання робоча камера, розташована у центрі міста Бориспіль. При цьому в повідомленні наголошується, що аварія сталася на ділянці дороги, де було демонтовано камери спостереження.

Тому, зауважили в Бюро, було призначено низку експертиз, які мають встановити особу водія в момент ДТП. "Наразі завершено чотири експертизи, остання - п'ята - триває. Після її завершення можна буде остаточно дати відповідь щодо особи водія", - додали у ДБР.

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Відео з місця ДТП - через пів року після аварії

Нагадаємо, журналісти видання "Українська правда" 1 лютого оприлюднили відео з камер поліцейських, які 23 серпня 2021 року оформляли ДТП за участю Трухіна, де зафіксовано факт пропонування правоохоронцям хабара за можливість залишити місце аварії.

Згідно з відео, кілька свідків вказали на те, що за кермом автомобіля, ймовірно винуватого у ДТП, був Олександр Трухін (одягнений у темно-синій костюм. - Ред.). Сам нардеп це заперечував та зазначив, що кермував чоловік у червоній футболці.

Також на відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду", а потім обіцяє "поговорити" з главою МВС Денисом Монастирським.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський (ц)

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час брифінгу 4 лютого заявив, що не знав про існування відео і побачив його вперше після публікації журналістського розслідування. Очільник МВС повідомив, що триває службове розслідування в поліції за фактом передачі відео журналістам, і додав, що ніхто не міг йому дзвонити з проханням "порєшать" ситуацію. "Я надзвичайно негативно ставлюся до будь-яких питань "порєшать". Мені з цього питання ніхто дзвонити не може і не буде. Якби він зателефонував мені, у той же момент був би посланий", - зазначив Монастирський.

У ДТП за участю Трухіна постраждали шестеро людей

Як повідомлялось, 23 серпня Трухін став учасником ДТП дорогою з Полтави до Києва, в якій постраждали шестеро осіб. Попри резонанс у ЗМІ, Трухін та провоохоронні органи більше тижня не коментували подію, тим часом новини про неї раптово водночас "зачистили" близько 30 видань.

Згодом Трухін заявив, що не був за кермом автомобіля, який, ймовірно, спричинив ДТП. Правоохоронні органи відкрили справу та почали шукати відео з місця події, оскільки, за їхньою інформацією, дорожні камери на відповідній ділянці не працювали. При цьому про результати розслідування досі офіційно не повідомлялося.

У партії "Слуга народу" після оприлюднення відео з нагрудної камери поліцейського повідомили про виключення Трухіна з партії.