Нагірний Карабах: Азербайджан заявляє про напад з боку Вірменії та про загиблих

Шестеро озброєних осіб з Вірменії здійснили 27 грудня напад на підрозділ збройних сил Азербайджану в селі Агдам Ходжавендського району, заявляє азербайджанське міністерство оборони у понеділок, 28 грудня. Як стверджують азербайджанські військові, внаслідок нападу вбиті шестеро членів "вірменського незаконного збройного угруповання". Також повідомляється, що під час зіткнення загинув один азербайджанський військовий, ще один отримав поранення.

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У повідомленні також наголошується, що у випадку подальших нападів на азербайджанських військових в Нагірному Карабаху збройні сили Азербайджану вживатимуть "рішучих заходів".

У Степанакерті заяви Баку називають "дезинформацією"

Своєю чергою, в міністерстві оборони невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки (НКР) наведене повідомлення міноборони Азербайджану назвали "дезінформацією".

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"Азербайджанська сторона продовжує поширювати дезінформацію про нібито напад на підрозділ ЗС Азербайджану з боку "вірменського збройного угруповання". Вчора протягом усього дня і сьогодні жоден підрозділ армії оборони НКР, жоден військовослужбовець не брав участі в будь-яких діях, не зафіксовано жодного інциденту, з вірменської сторони не зроблено жодного пострілу. Розцінюємо повідомлення міноборони Азербайджану як інформаційну провокацію. Армія оборони НКР продовжує суворо дотримуватися режиму перемир'я", - йдеться в заяві оборонного відомства невизнаної республіки.

Конфлікт у Нагірному Карабаху

Військовий конфлікт за спірні території у Нагірному Карабаху, що з 1990-х років перебували під фактичним контролем Вірменії, загострився влітку 2020 року, а в кінці вересня перейшов у фазу масштабних воєнних дій між Азербайджаном з одного боку й Вірменією та армією самопроголошеної "Нагірно-Карабахської республіки" - з іншого.

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Бої тривали шість тижнів, а 9 листопада за участю Росії Вірменія і Азербайджан уклали мирну угоду, за якою Баку отримує контроль над трьома районами регіону: Агдамським на сході, а також Кельбаджарським і Лачинським на заході.

Згідно з цим документом, війська Азербайджану і Вірменії залишатимуться на займаних ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, розміщуються російські миротворці. Транспортне сполучення в регіоні контролює прикордонна служба ФСБ Росії.

За час війни військові втрати обох сторін перевищили п'ять тисяч осіб.