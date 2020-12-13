Нагірний Карабах: Азербайджан заявляє про напад з боку Вірменії та про загиблих

Шестеро озброєних осіб з Вірменії здійснили 27 грудня напад на підрозділ збройних сил Азербайджану в селі Агдам Ходжавендського району, заявляє азербайджанське міністерство оборони у понеділок, 28 грудня. Як стверджують азербайджанські військові, внаслідок нападу вбиті шестеро членів "вірменського незаконного збройного угруповання". Також повідомляється, що під час зіткнення загинув один азербайджанський військовий, ще один отримав поранення.
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У повідомленні також наголошується, що у випадку подальших нападів на азербайджанських військових в Нагірному Карабаху збройні сили Азербайджану вживатимуть "рішучих заходів".
У Степанакерті заяви Баку називають "дезинформацією"
Своєю чергою, в міністерстві оборони невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки (НКР) наведене повідомлення міноборони Азербайджану назвали "дезінформацією".
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"Азербайджанська сторона продовжує поширювати дезінформацію про нібито напад на підрозділ ЗС Азербайджану з боку "вірменського збройного угруповання". Вчора протягом усього дня і сьогодні жоден підрозділ армії оборони НКР, жоден військовослужбовець не брав участі в будь-яких діях, не зафіксовано жодного інциденту, з вірменської сторони не зроблено жодного пострілу. Розцінюємо повідомлення міноборони Азербайджану як інформаційну провокацію. Армія оборони НКР продовжує суворо дотримуватися режиму перемир'я", - йдеться в заяві оборонного відомства невизнаної республіки.
Конфлікт у Нагірному Карабаху
Військовий конфлікт за спірні території у Нагірному Карабаху, що з 1990-х років перебували під фактичним контролем Вірменії, загострився влітку 2020 року, а в кінці вересня перейшов у фазу масштабних воєнних дій між Азербайджаном з одного боку й Вірменією та армією самопроголошеної "Нагірно-Карабахської республіки" - з іншого.
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Бої тривали шість тижнів, а 9 листопада за участю Росії Вірменія і Азербайджан уклали мирну угоду, за якою Баку отримує контроль над трьома районами регіону: Агдамським на сході, а також Кельбаджарським і Лачинським на заході.
Згідно з цим документом, війська Азербайджану і Вірменії залишатимуться на займаних ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, розміщуються російські миротворці. Транспортне сполучення в регіоні контролює прикордонна служба ФСБ Росії.
За час війни військові втрати обох сторін перевищили п'ять тисяч осіб.
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Нагірний Карабах: життя на лінії фронту
Суцільні квартали лежать у руїнах
Вірменія та Азербайджан звинувачують одне одного в навмисному нападі на цивільні об'єкти - такі як знаменитий Собор Святого Христа Всеспасителя, зведений у місті Шуші у XIX столітті. На початку жовтня храм був зруйнований бомбардуваннями. Єреван поклав відповідальність за подію на Баку. Натомість Азербайджан заявив, що не веде вогонь "по історичних і культурних спорудах".
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Нагірний Карабах: життя на лінії фронту
Зруйновані будинки
Рагіба Гулієва на руїнах свого колишнього життя. Її будинок був знищений під час ракетного обстрілу другого за величиною міста Азербайджану Гянджі 17 жовтня 2020 року. Внаслідок цього нападу загинуло кілька мирних жителів. Азербайджан покладає провину на вірменську сторону.
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Нагірний Карабах: життя на лінії фронту
Загиблі діти
Одна з жертв бомбардування Гянджі - онук Рагіби Гулієвої Артур. Йому було 13 років. Шкільні вчителі та однокласники прощаються з хлопчиком під час відспівування в церкві. За офіційними даними, з дня відновлення бойових дій загальна кількість жертв серед мирного населення Азербайджану й Вірменії становить вже як мінімум 130 осіб.
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Нагірний Карабах: життя на лінії фронту
Добровольці прагнуть на фронт
Від початку боїв наприкінці вересня 2020 року в Нагірному Карабаху загинуло близько 1200 солдатів, повідомляють у самопроголошеній республіці. Азербайджан поки що приховує дані про свої втрати. За словами президента Росії Володимира Путіна, кількість загиблих з обох сторін сягнула 5000 осіб. Незважаючи на це, багато чоловіків хочуть відправитися на фронт добровольцями, як тут, у Степанакерті.
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Нагірний Карабах: життя на лінії фронту
Давній конфлікт
Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває вже кілька десятиліть. Згідно з міжнародним правом, цей регіон належить до Азербайджану, однак де-факто перебуває під контролем вірменських сепаратистів. З 1994 року тут підтримувалося крихке перемир'я. На фото - портрет одного з полеглих під час карабаського конфлікту, виставлений у школі азербайджанського міста Барда.
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Нагірний Карабах: життя на лінії фронту
Зовнішнє втручання
В авторитарному Азербайджані панують пропаганда й воєнна риторика. Підтримку у вигляді поставок зброї і демонстрації солідарності уряд в Баку отримує від "братської держави" - Туреччини. Натомість Росію вважають заступницею вірменського уряду в Єревані. Спостерігачі побоюються, що Туреччина й Росія можуть спробувати активно втрутитися в конфлікт.
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Нагірний Карабах: життя на лінії фронту
Порятунок у підвалах
За даними місцевої влади, в Нагірному Карабасі десятки тисяч людей змушені були залишити свої будинки, рятуючись від бойових дій. За деякими підрахунками, число таких біженців може сягати половини населення регіону, тобто 75 000 осіб. Деякі місцеві жителі ховаються від бомбардування в бункерах і підвалах, як літній чоловік на цьому фото.
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Нагірний Карабах: життя на лінії фронту
Бомби й коронавірус
Життя в бункері для багатьох мешканців Степанакерта перетворилось на буденну справу. Там тісно й мало свіжого повітря. Бункери захищають людей від бомбардувань, але служать прекрасним місцем для поширення коронавірусу, попереджають лікарі. При цьому точне число заражень залишається невідомим. Повідомляється, що більшість людей, що залишилися в місті, були інфіковані SARS-CoV-2.
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Нагірний Карабах: життя на лінії фронту
Тимчасовий притулок замість шкільних класів
Багатьом жителям Азербайджану також довелося шукати порятунок від війни. Деякі жителі міста Тертер, що поруч з лінією фронту, знайшли притулок у сусідньому місті Барда, яке розташоване приблизно за 20 кілометрів від Нагірного Карабаху. Багато шкіл там з кінця вересня використовують як тимчасовий притулок. Однак про те, що їхні мешканці перебувають у безпеці, годі й казати.
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Нагірний Карабах: життя на лінії фронту
Лінія фронту стає дедалі ближчою
Під час бомбардування азербайджанського міста Барда було зруйновано кілька будівель. Деякі автомобілі повністю згоріли. Влада Азербайджану повідомила тоді про 21 загиблого й десятки поранених. Своєю чергою, уряд Вірменії заявив, що не причетний до нападу. У відповідь президент Азербайджану Ільхам Алієв пообіцяв "відплату на полі бою" й "помсту".
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Нагірний Карабах: життя на лінії фронту
Марна надія на мир
Бої в Нагірному Карабасі тривають. Азербайджан вимагає від Вірменії повного виведення військ з регіону. Своєю чергою, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян офіційно звернувся за допомогою до Москви. У відповідь МЗС РФ заявило, що "Росія надасть Єревану всю необхідну допомогу, якщо бойові зіткнення будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії".
Автор: Юлія Ган