Азербайджану закидають взяття в полон десятків бійців невизнаної "НКР"

Представники невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки" заявляють, що азербайджанські військові захопили у Нагірному Карабаху у полон всупереч мирним домовленостям десятки бійців "НКР".
Лідер невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки" ("НКР") Араїк Арутюнян заявив, що у вівторок, 15 грудня, азербайджанські військові в Гадрутському районі взяли в полон десятки військовослужбовців "НКР", і звинуватив Азербайджан у провокації.
"На жаль, кілька десятків наших військовослужбовців потрапили в полон під Хцабердом", - написав у середу, 16 грудня, на своїй сторінці у Facebook Арутюнян. "На даний час міністерство оборони намагається з'ясувати всі обставини", - додав він.
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Уповноважений з прав людини в Нагірному Карабасі Артак Бегларян також повідомив у середу, що близько 60 військовослужбовців різних підрозділів зникли безвісти в районі села Хцаберд Гадрутського району, передає агентство AFP.
Раніше міністерство оборони невизнаної "Нагірно-Карабахської республіки" повідомило, що спільно з російськими миротворцями веде пошуки зниклих в минулий вівторок військовослужбовців, розглядається версія їхнього взяття в полон азербайджанськими військовими.
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Нагадаємо, що минулої суботи міноборони Вірменії повідомило про напад азербайджанських військових на пост армії невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки" в Гадрутському районі. У свою чергу, азербайджанська сторона звинуватила вірменських військових у збройній провокації. У Єревані відкинули ці звинувачення.
Ввечері в понеділок, 14 грудня, командувач російських миротворців у Нагірному Карабаху генерал-лейтенант Рустам Мурадов повідомив, що Вірменія і Азербайджан обмінялися військовополоненими за принципом "всіх на всіх".
Військовий конфлікт за спірні території у Нагірному Карабаху, що з 1990-х років перебували під фактичним контролем Вірменії, загострився влітку 2020 року, а наприкінці вересня перейшов у фазу масштабних бойових дій.
Бої тривали шість тижнів, а 9 листопада за участі Росії Вірменія і Азербайджан уклали мирну угоду, за якою Баку отримує контроль над трьома районами, які належали до так званого поясу безпеки невизнаної "НКР": Агдамським на сході, а також Кельбаджарським і Лачинським на заході.
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Згідно з цим документом, війська сторін конфлікту залишаться на займаних ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, розмістяться російські миротворці. Транспортне сполучення в регіоні контролюватиме прикордонна служба ФСБ Росії. За час бойових дій восени військові втрати обох сторін перевищили п'ять тисяч осіб.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив про масштабні плани відновлення районів Нагірного Карабаху, що перейшли під контроль Баку.
Міноборони Азербайджану оприлюднило відео з колоною військової техніки й заявило про введення армії в Лачинський район. Раніше Азербайджан зайняв Агдамський і Кельбаджарський райони.