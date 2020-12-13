Азербайджану закидають взяття в полон десятків бійців невизнаної "НКР"

Лідер невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки" ("НКР") Араїк Арутюнян заявив, що у вівторок, 15 грудня, азербайджанські військові в Гадрутському районі взяли в полон десятки військовослужбовців "НКР", і звинуватив Азербайджан у провокації.

"На жаль, кілька десятків наших військовослужбовців потрапили в полон під Хцабердом", - написав у середу, 16 грудня, на своїй сторінці у Facebook Арутюнян. "На даний час міністерство оборони намагається з'ясувати всі обставини", - додав він.

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Уповноважений з прав людини в Нагірному Карабасі Артак Бегларян також повідомив у середу, що близько 60 військовослужбовців різних підрозділів зникли безвісти в районі села Хцаберд Гадрутського району, передає агентство AFP.

Раніше міністерство оборони невизнаної "Нагірно-Карабахської республіки" повідомило, що спільно з російськими миротворцями веде пошуки зниклих в минулий вівторок військовослужбовців, розглядається версія їхнього взяття в полон азербайджанськими військовими.

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Нагадаємо, що минулої суботи міноборони Вірменії повідомило про напад азербайджанських військових на пост армії невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки" в Гадрутському районі. У свою чергу, азербайджанська сторона звинуватила вірменських військових у збройній провокації. У Єревані відкинули ці звинувачення.

Ввечері в понеділок, 14 грудня, командувач російських миротворців у Нагірному Карабаху генерал-лейтенант Рустам Мурадов повідомив, що Вірменія і Азербайджан обмінялися військовополоненими за принципом "всіх на всіх".

Конфлікт у Нагірному Карабаху

Військовий конфлікт за спірні території у Нагірному Карабаху, що з 1990-х років перебували під фактичним контролем Вірменії, загострився влітку 2020 року, а наприкінці вересня перейшов у фазу масштабних бойових дій.

Бої тривали шість тижнів, а 9 листопада за участі Росії Вірменія і Азербайджан уклали мирну угоду, за якою Баку отримує контроль над трьома районами, які належали до так званого поясу безпеки невизнаної "НКР": Агдамським на сході, а також Кельбаджарським і Лачинським на заході.

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Згідно з цим документом, війська сторін конфлікту залишаться на займаних ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, розмістяться російські миротворці. Транспортне сполучення в регіоні контролюватиме прикордонна служба ФСБ Росії. За час бойових дій восени військові втрати обох сторін перевищили п'ять тисяч осіб.