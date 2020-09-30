 Азербайджан повідомив про загибель чотирьох військових у Карабаху | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.12.2020

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Новини

Азербайджан повідомив про загибель чотирьох військових у Карабаху

Четверо азербайджанських військових загинули в Нагірному Карабаху з 26 листопада. Міністерство оборони і Служба державної безпеки Азербайджану звинуватили вірменських військових у провокаціях.

Азербайджан повідомив про загибель 4 військових у Нагірному Карабаху

Азербайджан повідомив про загибель 4 військових у Нагірному Карабаху

Міністерство оборони і Служба державної безпеки (СДБ) Азербайджану у суботу, 13 грудня, заявили про проведення у Нагірному Карабаху "антитерористичної операції" у відповідь на "провокації" з боку вірменських військових, внаслідок яких з 26 листопада було вбито четверо азербайджанських військових.

"З 26 листопада вірменські військові, які не залишили регіон відповідно до тристоронньої заяви президентів Азербайджану і РФ, а також прем'єра Вірменії, навпаки, облаштували бойові позиції і останніми днями здійснили ряд провокацій і терактів проти азербайджанських військових і цивільних осіб", - йдеться в заяві Міноборони і СГБ, передає агентство "Інтерфакс".

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Зокрема, стверджується в заяві, 26 листопада вірменські військові атакували позиції ЗС Азербайджану в селі Шур Ходжавендського району - в результаті загинули троє азербайджанських військових, ще двоє отримали поранення. Крім цього, йдеться в заяві, 8 грудня була "здійснена провокація" поблизу селища Гадруд Ходжавендского району, в результаті чого загинув ще один азербайджанський військовий, а також важке поранення отримав співробітник компанії стільникового зв'язку Azercell.

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"На підставі цього СДБ Азербайджану змушена була провести антитеритористичну операцію в цьому районі", - йдеться в заяві.

У документі також йдеться, що " військовослужбовці миротворчих сил Росії (...) прибули на цю територію і за допомогою гучномовців звернулися до вірменських збройних загонів у лісистій місцевості про вжиття необхідних заходів для їхньої евакуації".

Нагадаємо, 12 грудня міністерства оборони Вірменії і "НКР" заявили, що збройні сили Азербайджану відновили наступальні дії у Нагірному Карабаху. Своєю чергою міністерство оборони Азербайджану заявило, що режим припинення вогню в регіоні порушили вірменські військові, тоді як азербайджанські військові "вжили адекватних заходів у відповідь" на провокацію.

Конфлікт у Нагірному Карабаху

Військовий конфлікт за спірні території у Нагірному Карабаху, що з 1990-х років перебували під фактичним контролем Вірменії, загострився влітку 2020 року, а в кінці вересня перейшов у фазу масштабних воєнних дій.

Бої тривали шість тижнів, а 9 листопада за участю Росії Вірменія і Азербайджан уклали мирну угоду, за якою Баку отримує контроль над трьома районами, які належали до так званого поясу безпеки "НКР": Агдамським на сході, а також Кельбаджарським і Лачинським на заході.

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Згідно з цим документом, війська сторін конфлікту залишаться на займаних ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, розмістяться російські миротворці. Транспортне сполучення в регіоні контролюватиме прикордонна служба ФСБ Росії. За час війни військові втрати обох сторін перевищили п'ять тисяч осіб.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Гнів вулиці

    У відповідь на підписання прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном угоди про перемир'я в Нагірному Карабаху, що набула чинності з вівторка, 10 листопада, в столиці Вірменії Єревані спалахнули акції протесту.

  • Протести у Вірменії

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Мітингарі захопили будівлю уряду

    Розлючений натовп мітингарів вдерся в будівлю уряду. Прем'єра на той момент в будівлі не було. Поліція й сили безпеки не чинили сильного опору протестувальникам.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Демонстранти в залі засідань уряду

    Невдовзі під контролем демонстрантів опинилася й зала засідань уряду. На поширених у ЗМІ кадрах видно, що натовп вирішив вимістити свою лють на меблях.

  • Протести в Вірменії

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Будівля парламенту так само під контролем мітингарів

    Мітингарі захопили також і будівлю парламенту. Учасники акції вимагали відставки уряду Нікола Пашиняна.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Звинувачення у зраді

    Мітингувальники, котрі взяли під контроль урядові будівлі, звинувачують Пашиняна в зраді та вимагають притягти його до відповідальності.

    Автор: Валерій Сааков


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