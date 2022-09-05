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Російський військовий біля ЗАЕСФото: Alexander Ermochenko/REUTERS
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На Запорізькій АЕС відключено всі енергоблоки - "Енергоатом"

Тетяна Кирилюк
20 хв. тому

Внаслідок пожежі, що сталася через обстріли росіян, на Запорізькій АЕС було відключено останній, шостий, енергоблок, заявили в НАЕК "Енергоатом". Він забезпечував живлення станції.

https://www.dw.com/uk/na-zaporizkij-aes-vidkluceno-vsi-energobloki-energoatom/a-63024238

Внаслідок пожежі, яка сталася через російські обстріли, у понеділок, 5 вересня, від мережі був відключений останній, шостий, енергоблок Запорізької АЕС (ЗАЕС), заявили в державному підприємстві НАЕК "Енергоатом".

Саме цей енергоблок забезпечував живлення власних потреб ЗАЕС, наголосили в компанії. Пожежі передувало вимкнення лінії електропередач 330 кВ ЗаТЕС - Феросплавна, яка була останньою активною ЛЕП, що з'єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України.

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"Світ на межі атомної катастрофи"

Міністр енергетики України Роман Галущенко зазначив, що ремонти ліній зараз неможливі, оскільки навколо станції ведуться бойові дії. Він наголосив, що станцію було знеживлено "щойно основна частина місії МАГАТЕ поїхала з ЗАЕС".

"Світ знову знаходиться на межі атомної катастрофи", - написав він уFacebook і закликав до деокупації станції та створення навколо неї демілітаризованої зони.

Раніше через російські обстріли були пошкоджені та відімкнені ЛЕП 750 кВ ЗАЕС - Дніпровська, 330 кВ ЗАТЕС - Каховська та ЛЕП 330 кВ ЗАЕС - Мелітополь, додає "Енергоатом".

П'ятий енергоблок ЗАЕС був вчергове відключений від мережі 3 вересня.

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Місія МАГАТЕ залишила ЗАЕС

Нагадаємо, протягом останніх днів на ЗАЕС з інспекцією на предмет дотримання норм ядерної безпеки перебувала місія МАГАТЕ на чолі з головою агентства Рафаелем Гроссі. Сьогодні, 5 вересня, місія свою роботу закінчила, а більшість її представників залишили об'єкт. На станції надалі залишатимуться двоє експертів, повідомили у "Енергоатомі".

Офіційний Київ поки не отримав звіт від місії МАГАТЕ, повідомив в ефір національного телемарафону радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Офіційне оприлюднення результатів роботи МАГАТЕ очікується. 

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