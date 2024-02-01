"На ваших руках кров". Як у Сенаті США вибачався бігтех

"На ваших руках кров". Як у Сенаті США вибачався бігтех1 лютого 2024 р.
У Сенаті США 31 січня відбулися емоційні слухання за участю представників Meta, X (колишній Twitter), TikTok, Snap і Discord. Крім них на засіданні юридичного комітету Сенату були присутні родичі загиблих дітей. Сенатори і сім'ї загиблих звинувачують у смерті неповнолітніх алгоритми соцмереж. Десятки некомерційних організацій і політики з Республіканської та Демократичної партій уже кілька років говорять про дедалі більшу кількість випадків сексуальної експлуатації дітей на таких сайтах, що призводить до самогубств. DW - про скандальні слухання.
Бігтех змусили вибачатися
"Ви не хочете вибачитися за те, що зробили цим добрим людям?" - такими словами сенатор Джош Гоулі звернувся до глави Meta Марка Цукерберга. За спиною засновника Facebook стояли близько десятка людей з фотографіями дітей у траурних рамках. Ці діти, як вважають їхні сім'ї, стали жертвами соцмереж - вони або наклали на себе руки через цькування на інтернет-платформах, здирництво за фотографії або відео інтимного характеру, або померли від передозування наркотиків, купленими там же.
Спочатку розгубившись, Цукерберг все ж встав із крісла і повернувся до сімей загиблих. "Я шкодую про все, через що вам довелося пройти, - вимовив він, однак все ж не взявши провину за те, що трапилося, на свою компанію. - Ніхто не повинен пережити те, від чого постраждали ваші сім'ї. Тому ми так багато інвестуємо і докладатимемо всіх зусиль у масштабах усієї галузі, щоб таке більше не сталося ні з ким".
Вибачатися під час слухань довелося і виконавчому директору компанії Snap Евану Шпігелю - перед батькам, чиї діти придбали наркотики через популярний месенджер Snapchat, який належить компанії. Наприкінці минулого року батьки понад 60 підлітків подали до суду позов проти Snap, звинувативши у сприянні під час купівлі наркотиків, що зрештою призвело до їхнього передозування. У позові йдеться, що такі функції Snapchat, як повідомлення, що зникають, і точна геолокація роблять дітей легкою здобиччю наркодилерів.
Сенатори вимагають притягти соцмережі до відповідальності
В американському суспільстві вже кілька років точиться дискусія про відповідальність соцмереж за контент, який у них публікують користувачі. Голова юридичного комітету Сенату Дік Дарбін на початку слухань оприлюднив тривожні статистичні дані: за десять років, з 2013 до 2023 року, кількість запитів до Національного центру пошуку та допомоги зниклим та експлуатованим дітям збільшилася в середньому з 1387 до 100 тисяч на день. Цей самий центр торік повідомив про отримання 36 мільйонів скарг на матеріали, пов'язані із сексуальним насильством щодо дітей.
Сенатори, виступаючи один за одним, озвучували свої варіанти законопроєктів, спрямованих на регулювання роботи соцмереж, які потенційно розв'язують проблему їхнього засилля, що деякі політики вже називають справжньою кризою. Найперспективнішою з цих пропозицій вважається так званий KOSA - абревіатура, за якою ховається законопроєкт про безпеку дітей в інтернеті (Kids Online Safety Act).
У грудні 2023 року понад двісті організацій, включно з Американською асоціацією психологів, звернулися до лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера з проханням розглянути KOSA. Його ухвалення дасть змогу подавати до суду позови до власників сайтів і сервісів, якщо на них є шкідливий для психіки неповнолітніх контент, тоді як зараз відповідальність за це лежить на користувачах, які розмістили в мережі такий контент.
"Компанії повинні відповідати за безпеку своїх продуктів і уникати контенту, який підштовхує дітей до порушення харчової поведінки, думок про самогубство, вживання наркотиків або домагань", - зазначалося в листі.
Бігтех і правозахисники проти поправок до законодавства
Під час слухання в Сенаті лише глави X і Snap погодилися підтримати ухвалення KOSA. Представники Meta, TikTok і Discord вважають, що законопроєкт потребує доопрацювання. Їхні побоювання поділяють і правозахисники. Наприклад, в Американському союзі громадянських свобод (American Civil Liberties Union, ACLU) вважають, що KOSA може суперечити гарантованому конституцією праву дітей і дорослих на свободу слова.
"Хоча законопроєкт і переслідує благу мету - захистити дітей в інтернеті, його методи - модерація контенту за певними темами - зупинять важливі дискусії та обмежать доступ дітей до потенційно життєво важливої інформації", - зазначається в заяві ACLU.
Попри цю підтримку, на слуханнях у Сенаті представники бігтеху провели майже чотири години у ворожій для себе обстановці. Сенатори у своїх промовах вживали формулювання одне жорсткіше за інше, найрізкішим виявився Ліндсі Грем із Південної Кароліни. "На ваших руках кров", - кинув він в обличчя Цукербергу після розповіді про хлопчика, який наклав на себе руки через вимагання грошей в Instagram під загрозою публікації його фото, на яких його було знято оголеним.
У верхню палату американського Конгресу регулярно викликають "на килим" представників великих технологічних концернів. Одне з попередніх слухань, 2021 року, стосувалося фейків, які легко поширюються соцмережами. Тоді це було пов'язано із заявами колишнього президента США Дональда Трампа про фальсифікації, які нібито відбулися на виборах 2020 року, і штурмом Капітолія прихильниками Трампа.
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