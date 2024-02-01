"На ваших руках кров". Як у Сенаті США вибачався бігтех

У Сенаті США 31 січня відбулися емоційні слухання за участю представників Meta, X (колишній Twitter), TikTok, Snap і Discord. Крім них на засіданні юридичного комітету Сенату були присутні родичі загиблих дітей. Сенатори і сім'ї загиблих звинувачують у смерті неповнолітніх алгоритми соцмереж. Десятки некомерційних організацій і політики з Республіканської та Демократичної партій уже кілька років говорять про дедалі більшу кількість випадків сексуальної експлуатації дітей на таких сайтах, що призводить до самогубств. DW - про скандальні слухання.

Бігтех змусили вибачатися

"Ви не хочете вибачитися за те, що зробили цим добрим людям?" - такими словами сенатор Джош Гоулі звернувся до глави Meta Марка Цукерберга. За спиною засновника Facebook стояли близько десятка людей з фотографіями дітей у траурних рамках. Ці діти, як вважають їхні сім'ї, стали жертвами соцмереж - вони або наклали на себе руки через цькування на інтернет-платформах, здирництво за фотографії або відео інтимного характеру, або померли від передозування наркотиків, купленими там же.

Марк Цукерберг під час слухань у Сенаті США Фото: Nils Huenerfuerrst

Спочатку розгубившись, Цукерберг все ж встав із крісла і повернувся до сімей загиблих. "Я шкодую про все, через що вам довелося пройти, - вимовив він, однак все ж не взявши провину за те, що трапилося, на свою компанію. - Ніхто не повинен пережити те, від чого постраждали ваші сім'ї. Тому ми так багато інвестуємо і докладатимемо всіх зусиль у масштабах усієї галузі, щоб таке більше не сталося ні з ким".

Вибачатися під час слухань довелося і виконавчому директору компанії Snap Евану Шпігелю - перед батькам, чиї діти придбали наркотики через популярний месенджер Snapchat, який належить компанії. Наприкінці минулого року батьки понад 60 підлітків подали до суду позов проти Snap, звинувативши у сприянні під час купівлі наркотиків, що зрештою призвело до їхнього передозування. У позові йдеться, що такі функції Snapchat, як повідомлення, що зникають, і точна геолокація роблять дітей легкою здобиччю наркодилерів.

Сенатори вимагають притягти соцмережі до відповідальності

В американському суспільстві вже кілька років точиться дискусія про відповідальність соцмереж за контент, який у них публікують користувачі. Голова юридичного комітету Сенату Дік Дарбін на початку слухань оприлюднив тривожні статистичні дані: за десять років, з 2013 до 2023 року, кількість запитів до Національного центру пошуку та допомоги зниклим та експлуатованим дітям збільшилася в середньому з 1387 до 100 тисяч на день. Цей самий центр торік повідомив про отримання 36 мільйонів скарг на матеріали, пов'язані із сексуальним насильством щодо дітей.

Під час слухань у Сенаті Фото: Nils Huenerfuerrst

Сенатори, виступаючи один за одним, озвучували свої варіанти законопроєктів, спрямованих на регулювання роботи соцмереж, які потенційно розв'язують проблему їхнього засилля, що деякі політики вже називають справжньою кризою. Найперспективнішою з цих пропозицій вважається так званий KOSA - абревіатура, за якою ховається законопроєкт про безпеку дітей в інтернеті (Kids Online Safety Act).

У грудні 2023 року понад двісті організацій, включно з Американською асоціацією психологів, звернулися до лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера з проханням розглянути KOSA. Його ухвалення дасть змогу подавати до суду позови до власників сайтів і сервісів, якщо на них є шкідливий для психіки неповнолітніх контент, тоді як зараз відповідальність за це лежить на користувачах, які розмістили в мережі такий контент.

"Компанії повинні відповідати за безпеку своїх продуктів і уникати контенту, який підштовхує дітей до порушення харчової поведінки, думок про самогубство, вживання наркотиків або домагань", - зазначалося в листі.

Бігтех і правозахисники проти поправок до законодавства

Під час слухання в Сенаті лише глави X і Snap погодилися підтримати ухвалення KOSA. Представники Meta, TikTok і Discord вважають, що законопроєкт потребує доопрацювання. Їхні побоювання поділяють і правозахисники. Наприклад, в Американському союзі громадянських свобод (American Civil Liberties Union, ACLU) вважають, що KOSA може суперечити гарантованому конституцією праву дітей і дорослих на свободу слова.

"Хоча законопроєкт і переслідує благу мету - захистити дітей в інтернеті, його методи - модерація контенту за певними темами - зупинять важливі дискусії та обмежать доступ дітей до потенційно життєво важливої інформації", - зазначається в заяві ACLU.

Представники бігтеху провели майже чотири години під час слухань у Сенаті у ворожій для себе обстановці Фото: Nils Huenerfuerrst

Попри цю підтримку, на слуханнях у Сенаті представники бігтеху провели майже чотири години у ворожій для себе обстановці. Сенатори у своїх промовах вживали формулювання одне жорсткіше за інше, найрізкішим виявився Ліндсі Грем із Південної Кароліни. "На ваших руках кров", - кинув він в обличчя Цукербергу після розповіді про хлопчика, який наклав на себе руки через вимагання грошей в Instagram під загрозою публікації його фото, на яких його було знято оголеним.

У верхню палату американського Конгресу регулярно викликають "на килим" представників великих технологічних концернів. Одне з попередніх слухань, 2021 року, стосувалося фейків, які легко поширюються соцмережами. Тоді це було пов'язано із заявами колишнього президента США Дональда Трампа про фальсифікації, які нібито відбулися на виборах 2020 року, і штурмом Капітолія прихильниками Трампа.

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