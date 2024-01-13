На Тайвані проходять президентські та парламентські вибори

Тайвань обирає нового президента і парламент. Результат виборів може вплинути на рішення Китаю почати військове вторгнення на острів, вважають експерти.

Громадяни Тайваню обирають в суботу, 13 січня, президента та новий парламент. Попередні результати стануть відомі вже сьогодні ввечері після підрахунку виборчих бюлетенів.

За президентську посаду борються три кандидати: нинішній віце-президент і лідер правлячої "Демократичної прогресивної партії" Лай Цінде, який виступає за незалежність Тайваню, мер Нового Тайбея Хоу Юї від дружньої Китаю консервативної партії "Гоміньдан", і колишній мер Тайбея Ке Веньчже - засновник популістської "Тайванської народної партії", який критикує позиції обох опонентів і обіцяє проводити помірну політику відносин з Китаєм.

Багато спостерігачів упевнені, що результат виборів визначить рішення Китаю, чи варто розпочинати повномасштабне вторгнення на острів.

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Вибір між війною і миром

Тема взаємин з Китаєм була найважливішою під час передвиборної кампанії всіх кандидатів у президенти. Претендент Хоу Юї прямо заявляв, що 13 січня жителі Тайваню зроблять вибір між війною та миром. Він упевнений, що запобігти повномасштабному воєнному конфлікту можна лише шляхом зміцнення відносин з Китаєм, який вважає Тайвань частиною своєї країни.

У новорічному зверненні лідер Китаю Сі Цзіньпін назвав "приєдання" Тайваню "історично неминучим". Керівництво Китаю вважає Тайвань частиною своєї країни та ставиться до острова як до "бунтівної провінції, що відкололася" в 1949 році. Комуністична партія Китаю оголосила "об'єднання з Тайванем історичною місією", яку обіцяє, за необхідності, виконати з застосуванням воєнної сили.

США неодноразово запевняли, що підтримають Тайвань у разі нападу Китаю. За оцінками Bloomberg, збитки для світової економіки від такого збройного конфлікту можуть становити 10 відсотків світового ВВП - більше, ніж від війни Росії проти України, пандемії коронавірусу та глобальної фінансової кризи.

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