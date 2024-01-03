Тайвань виявив аеростати Китаю біля авіабази перед виборами

Чотири повітряні кулі Китаю виявили поблизу Тайваню. Три з них пролітали безпосередньо над островом, повідомило в середу, 3 січня, тайванське міністерство оборони.

На графіку, опублікованому міністерством, показано, що три аеростати попрямували на північний схід над Тайванем після того, як з'явилися "на південний захід від Чін Чуань Канга", де розташована військово-повітряна база в західному місті Тайчжун.

Міністерство оборони Тайваню щонайменше всьоме з грудня повідомляє про виявлення над своєю територією китайських повітряних куль. Цей останній інцидент трапився за 10 днів до президентських і парламентських виборів на Тайвані.

Інструмент залякування перед виборами

Як зауважує AFP, за оцінками експертів, китайські повітряні кулі є "своєрідним військовим і психологічним інструментом залякування" напередодні виборів на Тайвані.

Керівництво Китаю вважає Тайвань частиною своєї країни та ставиться до острова як до "бунтівної провінції, що відкололася" в 1949 році. Комуністична партія Китаю і лідер Сі Цзіньпін оголосили "об'єднання з Тайванем історичною місією", яку вони обіцяють, за необхідності, виконати з застосуванням військової сили.

У середу голова "Китайської асоціації зі зв'язків через Тайванську протоку" Чжан Чжицзюнь закликав зробити "правильний вибір" на майбутньому голосуванні на острові, яке він описав як вибори між миром і війною, пише Reuters.

У своєму новорічному зверненні лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що "возз'єднання з Тайванем" - неминуче, але не згадував про вибори. Президентка Тайваню Цай Інвень у відповідь наголосила, що майбутні відносини з Китаєм залежатимуть від волі тайванського народу та його демократичного вибору. 13 січня у Тайвані відбудуться вибори, на яких вона не балотуватиметься, адже обіймає посаду президентки вже другий термін.