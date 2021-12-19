На виборах у Гонконзі зафіксована рекордно низька явка

Демократичні активісти масово ігнорують вибори до Законодавчої Ради Гонконгу. Станом на 15:30 за місцевим часом (9:30 за Києвом), проголосувало менше 20 відсотків з 4,5 мільйона виборців, передає Reuters у неділю, 19 грудня.

Як відомо, у китайському адміністративному районі Гонконзі проходять вибори до Законодавчої Ради. Нинішнє голосування проходить за нових умов. У березні 2021 року влада Китаю ухвалила поправки до закону про вибори. Зокрема, на цих виборах з 90 депутатів лише 20 можна буде обрати шляхом прямого голосування в округах, утворених за географічним принципом (раніше було 35). Окрім того, усі кандидати були зобов'язані пройти перевірку на лояльність до офіційного Пекіна.

Читайте також: Протести у Гонконзі: поліція застосувала сльозогінний газ

Участь у голосуванні для мешканців Гонконгу є обов'язковою. На нинішніх виборах встановлено також заборону на псування і кидання в урну зіпсованих бюлетенів і заборону на підбурювання інших до бойкоту виборів. Порушникам загрожує до трьох років ув’язнення та штраф у 25,6 тисячі доларів.

І до, і під час виборів у Гонконзі продовжуються арешти опозиціонерів за заклики бойкотувати голосування на виборах, які вони вважають несправедливими. Більшість продемократичних опозиційних активістів Гонконгу були ув'язнені, отримали заборону на балотування, відмовилися брати участь у виборах або втекли за кордон.

Читайте також: У Гонконзі демократичних активістів засудили до позбавлення волі

Нагадаємо, Гонконг є спеціальним адміністративним районом Китаю, який називають фінансовим центром країни. Великобританія повернула його Китаю у 1997 році після сторічної оренди внаслідок розширення колоніального впливу королівства у 19 столітті.