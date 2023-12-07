На кордон Фінляндії та РФ прибули 55 прикордонників Frontex

Місія Frontex на сході Фінляндії діятиме до кінця січня, але може бути продовжена. Вона пов'язана з необхідністю посилити безпеку зовнішніх кордонів ЄС.

До кордону Фінляндії і Росії прибули 55 співробітників Європейського агентства прикордонної та берегової охорони Frontex задля підтримки прикордонної служби Фінляндії. Завданням більшості з них буде моніторинг кордону, повідомив у четвер, 7 грудня, представник Frontex Пьотр Світальський. Місія наразі обмежена кінцем січня, але її тривалість може бути змінена "у разі потреби", зазначив він.

За словами Світальського, Frontex відомо, "що тиск з використанням мігрантів є одним із інструментів, що застосовуються Кремлем", тому агентство очікує, що такі дії на кордоні Росія вчинятиме і надалі.

Між тим агентство AFP з посиланням на фінських прикордонників зазначає, що в прикордонному районі і досі знаходяться "великі групи мігрантів з третіх країн". Прикордонна служба Фінляндії очікує, що нинішня ситуація ще довго не зміниться на краще.

Мігранти як "зброя" Росії на кордоні з Фінляндією To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Frontex вказав на необхідність зміцнення безпеки на кордонах ЄС

Про рішення направити в прикордонну зону Фінляндії співробітників, патрульні машини та інше обладнання агентство оголосило наприкінці листопада, і це стало реакцією на ситуацію, що склалася на кордоні з Росією. Тим самим Frontex розширює свою операцію з охорони зовнішніх кордонів ЄС, зміцнення безпеки Євросоюзу та запобігання транскордонній злочинності Joint Operation Terra 2023. Раніше на кордонах Фінляндії працювали 10 співробітників європейського агентства.

"Підтримка Фінляндії з боку Frontex виходить за рамки логістики і є демонстрацією єдиної позиції Європейського Союзу у боротьбі з гібридними викликами, які стосуються одного з його членів. Ця співпраця показує, що під час вирішення складних проблем на кордонах Європа виступає єдиним фронтом, пропонуючи підтримку у вигляді відчутних дій", - заявив виконавчий директор Frontex Ханс Лейтенс.

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Криза на кордоні Фінляндії та РФ

Наприкінці листопада Фінляндія на два тижні закрила останній контрольно-пропускний пункт на кордоні з Росією та практично повністю перекрила сухопутний кордон із Росією. Відкритим залишився лише пункт пропуску на залізниці для вантажного сполучення "Вайніккала".

Фінська влада пішла на цей крок в умовах напливу в країну нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки через кордон із Росією. В організації цієї міграційної кризи Гельсінкі підозрює Москву. Рішення про закриття всього східного кордону було ухвалене для "захисту національної безпеки Фінляндії від гібридної операції Росії", заявив прем'єр-міністр країни Петтері Орпо. Про можливість закриття кордону оголосила також влада Естонії.

У середині грудня Фінляндія готується знову частково відкрити кордон, але не відкидає нового закриття пропускних пунктів.

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