Фінляндія не обговорюватиме з РФ ситуацію на кордоні - Орпо

За словами фінського прем'єра, ситуація не зміниться доти, доки не закінчиться вторгнення Росії в Україну. Раніше Фінляндія закрила сім КПП на східному кордоні з РФ і залишила відкритим лише пункт на півночі.

Фінляндія не планує проводити з Росією переговори щодо ситуації, що складається на кордоні двох країн, заявив прем'єр-міністр Петтері Орпо в інтерв'ю Helsingin Sanomat , оприлюдненому в суботу, 25 листопада.

"Ми готові обговорювати на дипломатичному рівні. Політичної дискусії з Росією не було з часу нападу на Україну", - наголосив Орпо. За його словами, "ситуація не зміниться доти, доки не закінчиться загарбницька війна Росії в Україні".

Видання нагадує, що в 2016 році ситуація, схожа на поточну на східному кордоні Фінляндії, була вирішена шляхом переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Фінляндія закрила сім з восьми КПП на кордоні з РФ

18 листопада Фінляндія закрила чотири пункти перетину кордону з Росією до 18 лютого 2024 року через ситуацію з напливом нелегальних мігрантів з російського боку. Прем'єр-міністр Петтері Орпо і президент Саулі Нііністьо звинуватили Росію в тому, що вона навмисно допомагає біженцям перетинати кордон - з метою дестабілізації в країнах Заходу у відповідь на приєднання Фінляндії до НАТО.

19 листопада фінські військові прибули на кордон з Росією, де почалося зведення тимчасових огорож. А вже 22 листопада фінський уряд ухвалив рішення закрити всі пункти пропуску на східній частині кордону з Росією. Таким чином з восьми КПП на кордоні з Росією відкритим залишається лише "Раджа-Йосеппі" в Інарі, котрий є найпівнічнішим пунктом перетину кордону Фінляндії з боку РФ.

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Раніше в листопаді Фінляндія припинила пропускати через кордон велосипедистів з Росії, оскільки почастішали випадки, коли саме так в країну потрапляли нелегальні мігранти. У вересні країна припинила пропускати через кордон машини з російською реєстрацією.