На конференції у Парижі зібрали 1 млрд євро для України

їОчікується, що більшу частину зібраної у Парижі допомоги Україна отримає вже найближчим часом, ще частину - до кінця 2022 року.

Західні держави-партнери України зібрали в рамках конференції у Парижі "Солідарність з українським народом" близько 1 мільярда доларів. Про це у вівторок, 13 грудня, за результатами заходу повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Кошти спрямують на надання допомоги Україні у проходженні зимового періоду.

"Наш результат конференції - близько 500 мільйонів доларів грантових коштів, абсолютно нових коштів, про які домовилися на цій конференції, і ще близько 500 мільйонів доларів у товарах, послугах та додаткових кредитах для додаткової підтримки підприємств державного сектору економіки", - розповів Шмигаль на спільній пресконференції з міністеркою закордонних справ Франції Катрін Колонною у Парижі.

Колонна наголосила, що йдеться не про кредити, а про грантові кошти, передає інформагентство AFP. Очікується, що більшу частину допомоги Україна отримає вже найближчим часом, ще частину - до кінця 2022 року.

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Програма заміни старих ламп

Денис Шмигаль також повідомив, що на конференції ініціювали програму заміни 50 мільйонів старих ламп на нові LED-лампи. У планах - заощадити 1 ГВт електроенергії та знизити дефіцит у мережі.

У відеозверненні до учасників конференції президент України Володимир Зеленський сказав, що, аби пережити зиму, Київ потребує аварійної підтримки з боку енергетичної системи Європейського Союзу і закупівлі 2 мільярдів кубометрів газу.

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Платформа солідарності з Україною

За підсумками конференції також створили платформу солідарності з Україною. За словами українського прем'єра, вона узагальнюватиме інформацію про потреби України та забезпечить механізм миттєвої відповіді партнерів.

"Ми обережно розглядаємо свої можливості реагувати, ми додатково збережемо 12 мільйонів євро, щоб реагувати на можливі майбутні обставини. Багато країн та організацій братимуть участь у цьому координаційному механізмі, не лише держави ЄС", - цитує сказала главу МЗС Франції агентство "Інтерфакс-Україна".