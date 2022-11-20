Кліматичний саміт ООН: бідним країнам створять фонд допомоги

Учасники саміту COP27 погодили створення спеціального фонду для допомоги бідним країнам, що потерпають від глобальних змін клімату. Втім, відмовлятися від нафти й газу поки ніхто не збирається.

Саміт Організації Об'єднаних Націй з питань захисту клімату COP27 завершився в неділю, 20 листопада, знаковою угодою про створення фонду допомоги вразливим бідним країнам у подоланні руйнівного впливу глобальних кліматичних змін.

Як зазначається в заключній декларації саміту, який два тижні тривав у Єгипті, фонд допомоги покликаний забезпечити покриття бідним країнам "втрат і збитків", спричинених кліматичними змінами.

Крім того, підсумкова заява підтвердила амбітну мету обмеження глобального потепління до 1,5 градуса за Цельсієм порівняно з доіндустріальним рівнем. Вона також вперше містила формулювання про відновлювані джерела енергії та повторювала попередні заклики прискорити "зусилля задля поступового скорочення активного використання вугільної енергетики й поетапної відмови від неефективних субсидій на викопне паливо".

Читайте також: Рішення, протести, скарги: як у Єгипті триває кліматичний саміт

Утім, підсумки саміту не дуже відрізняються від аналогічного рішення, ухваленого на торішній зустрічі в Глазго. На скромні результати саміту, насамперед через брак згадки про необхідність негайної відмови від використання нафти й газу, натякнув у своїй заяві генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Хоч він і визнав, що саміт "зробив важливий крок до справедливості", створивши фонд компенсації для бідних країн, але учасники не змогли домогтися термінового скорочення викидів так званих парникових газів, необхідного для подолання глобального потепління. "Наша планета й досі перебуває у відділенні невідкладної допомоги. Нам необхідно різко скоротити викиди зараз, і це питання не було розглянуто на цій Конференції", - цитує Гутерріша інформаційна агенція AFP.

Читайте також: Генсек ООН: Світ прямує до кліматичного пекла

В ЄС розчаровані підсумками саміту

Водночас Європейський Союз висловив розчарування браком амбітних цілей щодо скорочення викидів у тексті декларації Кліматичної конференції. Раніше Брюссель наполягав на посиленні зобов'язань щодо скорочення викидів, щоб досягти обмеження глобального потепління на 1,5 градуса за Цельсієм від доіндустріального рівня.

"ЄС приїхав сюди, щоб узгодити сильні формулювання, і ми розчаровані, що не досягли цього. Те, що ми отримали, не є достатнім кроком вперед для людства і планети", - заявив віцепрезидент Європейської Комісії Франс Тіммерманс на закритті саміту. За його словами, досягнуті цілі "не приносять достатньо додаткових зусиль з боку великих емітентів, щоб розширити й прискорити скорочення їхніх викидів".

ЄС погрожував вийти з переговорів, якщо не буде досягнуто амбітніших зобов'язань щодо викидів, але не став блокувати заключну декларацію. "Ми зіткнулися з моральною дилемою, тому що ця угода недостатньо спрямована на пом'якшення наслідків зміни клімату. Чи можемо ми піти й тим самим знищити фонд, за який вразливі країни так наполегливо боролися протягом десятиліть? Ні. Це було б величезною помилкою і величезною втраченою можливістю для боротьби зі зміною клімату", - визнав представник Єврокомісії.

Читайте також: Єгипет шпигує за делегацією ФРН на кліматичній конференції ООН - ЗМІ