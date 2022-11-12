Рішення, протести, скарги: у Єгипті триває кліматичний саміт

Кліматична конференція ООН проходить у єгипетському курортному місті Шарм-ель-Шейх. Її учасники скаржаться на умови, між павільйонами проходять масові протести.

Мексика планує скоротити викиди парникових газів на 35 відсотків. Задля цього країна подвоїть інвестиції в чисту енергію протягом наступних восьми років, розширить охоронювані лісові території, збільшить використання електромобілів і скоротить викиди метану в газовій промисловості. Про це заявив міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард разом з представником США з питань клімату Джоном Керрі на полях кліматичної конференції ООН у Єгипті у суботу, 12 листопада, повідомляє AP.

"Це величезне, значне зрушення у порівнянні з минулорічним становищем Мексики в Глазго", - сказав Керрі журналістам, додавши, що це кульмінація тривалої двосторонньої роботи. Він зазначив, що Мексика має "надзвичайну доступність сонця, надзвичайну доступність енергії вітру".

Наразі учасники кліматичної конференції ООН працюють над угодами щодо широкого кола питань. Очікується, що їх передадуть міністрам країн наступного тижня.

Зустріч у Шарм-ель-Шейху, що триватиме до 18 листопада, почалася з рішучих закликів світових лідерів докласти більше зусиль для обмеження викидів парникових газів і допомогти бідним країнам впоратися з глобальним потеплінням, пише AP. На думку вчених, кількість парникових газів, які викидаються в атмосферу, необхідно скоротити вдвічі до 2030 року, щоб досягти цілей Паризької кліматичної угоди.

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Учасники скаржаться

Цього року кліматична конференція ООН, що збирає до 35 тисяч людей, проходить у єгипетському курортному місті. Проте учасники конференції вже зіштовхнулися з певними труднощами у її процесі, пише AFP.

Однією з основних проблем стала доступність павільйонів і кімнат, де проходять переговори, для людей з інвалідністю. Незважаючи на те, що пандусів було багато, учасники з фізичними вадами кажуть, що вони нестандартні, і що брати участь у саміті для них було особливо важко.

Ще однією проблемою став дефіцит питної вони, пише агенція. Протягом першого тижня конференції, диспенсери з водою годинами стояли порожні. Через це делегати почали приносити свої запаси води, а деякі з них проігнорували попередження не пити опріснену воду, що тече з кранів у вбиральнях. Також учасники конференції скаржилися і на надмірно високі ціни на їжу. Зокрема, сендвіч на полях саміту коштував до 15 доларів.

Щоправда, у відповідь на скарки організатори зробили напої безкоштовними, а ціна на їжу удвічі знизили до кінця конференції.

Та проблеми з цінами почалися ще до її початку, 6 листопада - задовго до цієї дати у готелях міста раптово втричі або вчетверо зросли ціни на номери, навіть для тих, хто підтвердив бронювання. Деякі делегати прибули та виявили, що їхні бронювання скасовано. Наразі їм доводиться ночувати на автобусних станціях, пише AFP.

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Найгучніші протести цьогоріч

12 листопада відзначилося і протестними акціями – найгучнішими з початку саміту: між залами пролунали вигуки "звільніть їх усіх" і "немає кліматичної справедливості без прав людини", повідомляє AFP.

Учасники акції вимагали термінових дій, які могли б протидіяти змінам клімату Фото: Peter Dejong/AP Photo/picture alliance

Одна з них стосувалася звільнення ув'язненого єгипетського активіста Алаа Абд Ель-Фаттаха. Акцію разом з сотнями людей провера його сестра Санаа Сейф, яка на саміті виступає за звільнення брата. Через сім місяців голодування, на минулому тижні, коли світові лідери прибули на єгипетський курорт, Абд Ель-Фаттах почав відмовлятися від води.

Санаа Сейф під час протесту за звільнення Абд Ель-Фаттаха Фото: Peter Dejong/AP Photo/picture alliance

Крім цієї акції відбулася й інша - сотні протестувальників вимагали термінових дій щодо кліматичної справедливості та прав людини, повідомив кореспондент AFP.