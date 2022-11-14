Єгипет шпигує за делегацією ФРН на саміті з клімату - ЗМІ

Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини (BKA) попередило німецьку делегацію, яка бере участь у 27-ій конференції Організації Об'єднаних Націй зі зміни клімату (COP27), про можливе шпигування та провокацій з боку місцевих служб безпеки. Про відповідний лист спочатку повідомило американське видання Insider, а у неділю, 13 листопада, його існування підтвердили співрозмовники Reuters.

BKA пов'язує стеження спецслужб із висловлюваннями канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) під час його візиту на конференцію, зазначають ЗМІ. 8 листопада Шольц сказав журналістам, що в Єгипті є випадки порушення прав людини і навів приклад опозиційного блогера Алаа Абд аль-Фаттаха, який наразі перебуває у в'язниці. "Необхідно ухвалити рішення, уможливити звільнення, щоб не дійшло до того, що голодувальник помер", - заявив канцлер.

Після цього єгипетські служби безпеки почали спостереження за учасниками делегації з Німеччини та "представниками країн-однодумців", вважає BKA. Крім того, німецькі правоохоронці вказують на "провокаційні дії", осіб близьких до місцевої влади. За їхніми даними, агенти єгипетських спецслужб на конференції видають себе за представників ООН, використовуючи підроблені посвідчення учасників саміту.

Хто такий Абд аль-Фаттах

Опозиційний активіст, блогер і програміст Алаа Абд аль-Фаттах послідовно критикує владу Єгипту і став одним із "символів революції" в країні в січні 2011 року, коли після масових протестів у відставку пішов спочатку уряд, а потім і багаторічний незмінний президент Єгипту Хосні Мубарак. Цю низку подій заведено відносити до так званої "арабської весни" - серії антиурядових акцій в арабських країнах у 2010-2011 роках.

Після відставки Мубарака й виборів влада в Єгипті перейшла до військового уряду. Абд аль-Фаттах брав участь у протестних акціях і проти нього, поки в жовтні 2011 року активіста не заарештували за звинуваченням у підбурюванні до насильства проти військових. Його звільнили під підписку про невиїзд у грудні того ж року, але в 2013 році заарештували знову - через "заохочення антиурядових протестів".

З 2014 до 2019 року блогер був ув'язнений, тоді як у країні тривали демонстрації. У грудні 2021 року активіста знову засудили до п'яти років в'язниці за звинуваченнями в поширенні "фейків". Після того він оголосив часткове голодування, яке триває понад 200 днів. Під час проведення в Єгипті конференції ООН у місті відбулася низка демонстрацій на підтримку Абд аль-Фаттаха.